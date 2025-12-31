Panamá, 31 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Restructuración

    MEF sustituye instituto creado por expresidente Cortizo por una Dirección General de Planificación

    Yasser Yánez García
    MEF sustituye instituto creado por expresidente Cortizo por una Dirección General de Planificación
    El Ministro de Economia y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman. LP / Alexander Arosemena

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la dirección del ministro Felipe Chapman, aprobó el Decreto Ejecutivo No. 47, de 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se crea la Dirección General de Planificación Nacional, en reemplazo del Instituto de Planificación para el Desarrollo, establecido en enero de 2022, bajo la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2025).

    +info

    Ejecutivo crea el Instituto de Planificación para el Desarrollo

    Según explica el decreto, publicado en la Gaceta Oficial, el antiguo instituto no contaba con una estructura funcional que le permitiera cumplir de manera efectiva con sus atribuciones, razón por la cual se optó por la creación de una nueva entidad con mayores capacidades técnicas y operativas.

    De acuerdo con el comunicado, la nueva dirección general, adscrita al MEF, tendrá como misión “retomar y fortalecer las funciones de planificación del Estado, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible, la innovación y el bienestar social del país”.

    Además, será responsable de la formulación, revisión y divulgación de estrategias nacionales, así como de planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo.

    Dicha dirección estará dirigida por un director general y un subdirector general, quienes serán designados por el Órgano Ejecutivo.

    A través del Decreto Ejecutivo No. 6, de 14 de enero de 2022, la administración de Cortizo autorizó la creación de este instituto con el objetivo de “fortalecer la función de la planificación del Gobierno Nacional y la visión de desarrollo en el largo plazo que asegure las transformaciones que el país demanda para un desarrollo inclusivo y sostenible”.

    En su momento, Cortizo designó al economista Guillermo Salazar como director del instituto.

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más