MEF sustituye instituto creado por expresidente Cortizo por una Dirección General de Planificación

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la dirección del ministro Felipe Chapman, aprobó el Decreto Ejecutivo No. 47, de 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se crea la Dirección General de Planificación Nacional, en reemplazo del Instituto de Planificación para el Desarrollo, establecido en enero de 2022, bajo la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2025).

Según explica el decreto, publicado en la Gaceta Oficial, el antiguo instituto no contaba con una estructura funcional que le permitiera cumplir de manera efectiva con sus atribuciones, razón por la cual se optó por la creación de una nueva entidad con mayores capacidades técnicas y operativas.

De acuerdo con el comunicado, la nueva dirección general, adscrita al MEF, tendrá como misión “retomar y fortalecer las funciones de planificación del Estado, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible, la innovación y el bienestar social del país”.

Además, será responsable de la formulación, revisión y divulgación de estrategias nacionales, así como de planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo.

Dicha dirección estará dirigida por un director general y un subdirector general, quienes serán designados por el Órgano Ejecutivo.

A través del Decreto Ejecutivo No. 6, de 14 de enero de 2022, la administración de Cortizo autorizó la creación de este instituto con el objetivo de “fortalecer la función de la planificación del Gobierno Nacional y la visión de desarrollo en el largo plazo que asegure las transformaciones que el país demanda para un desarrollo inclusivo y sostenible”.

En su momento, Cortizo designó al economista Guillermo Salazar como director del instituto.