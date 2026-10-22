MEF: Terremoto no afectará las proyecciones económicas de Panamá en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el impacto negativo del terremoto será de corto plazo y que las proyecciones económicas para 2026 se mantienen sin cambios. El Gobierno todavía calcula los daños y los costos de recuperación.

El terremoto que afectó a las provincias centrales tendrá consecuencias negativas inmediatas sobre algunas actividades económicas, pero no alterará las proyecciones de crecimiento de Panamá para 2026, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El titular del MEF indicó que, aunque todavía se están afinando los cálculos de las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico, el Gobierno mantiene sus estimaciones económicas para el cierre del año.

“El impacto en el PIB va a haber un impacto negativo a cortísimo plazo, pero en el año no va a afectar el crecimiento”, afirmó Chapman, al explicar que las medidas de recuperación y reconstrucción permitirán compensar parte de las afectaciones iniciales.

Las estimaciones de crecimiento económico para este año apuntan a un producto interno bruto de 4.5% y de hasta 5.5%.

El ministro sostuvo que los daños identificados hasta el momento están concentrados principalmente en infraestructura, como viviendas, hospitales, clínicas, escuelas, caminos, carreteras y puentes, mientras que las afectaciones directas a las actividades productivas parecen ser menores.

El gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, el ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman y el ministro de comercio e industrias, Julio Moltó. LP/Katiuska Hernández

Sin embargo, reconoció que los daños en las vías de comunicación pueden repercutir en la actividad económica al dificultar el transporte de mercancías, la prestación de servicios y las operaciones logísticas en las comunidades afectadas.

Chapman explicó que las inversiones destinadas a reconstruir viviendas, reparar instalaciones públicas y rehabilitar carreteras también generarán actividad económica y oportunidades de empleo.

El MEF estima que el impacto económico del terremoto será menor y podrá atenderse con recursos disponibles para la recuperación. La entidad no prevé una caída de la economía nacional.



Video: Katiuska Hernándezhttps://t.co/rzCfQioDdq pic.twitter.com/NR3ttPpTkq — La Prensa Panamá (@prensacom) October 21, 2026

Según sus estimaciones, estas inversiones podrían compensar los efectos negativos inmediatos del desastre.

Evalúan los costos de los daños

El ministro destacó que Panamá dispone de recursos financieros para atender las necesidades de recuperación, aunque todavía no se ha determinado el costo total de los daños. Aseguró que el Gobierno cuenta con distintas fuentes de financiamiento y apoyo de organismos multilaterales.

Chapman indicó que Panamá tiene disponibles hasta $75 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), recursos que, según explicó, podrían utilizarse en condiciones de financiamiento a largo plazo y sin intereses.

Sin embargo, aclaró que el Gobierno no contempla recurrir a estos fondos mientras no sea necesario, debido a que considera suficientes los recursos disponibles para atender la emergencia.

En materia de protección financiera, señaló que el terremoto llevará a revisar las coberturas de seguros contratadas por el Estado, debido a que históricamente han estado más orientadas a fenómenos climatológicos que a eventos sísmicos.

No obstante, Chapman insistió en que la prioridad inmediata es atender a las personas afectadas y recuperar las condiciones de vida de las comunidades, antes de concentrarse únicamente en las consecuencias macroeconómicas del terremoto.