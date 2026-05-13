Mejores ingresos del Canal sostienen perspectiva favorable de Panamá, según Bank of America

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El informe “Panama Watch” de Bank of America, señala que una posible reactivación de la mina de Donoso, sumado a un aumento de ingresos del Canal y el cumplimiento de la meta fiscal fortalecen la visión positiva sobre la economía panameña para 2026.

Buenas perspectivas para la economía panameña, ve el Bank of America en su reciente informe sobre Panamá.

El análisis apunta a que Panamá ha podido absorber el choque de la guerra de Irán con mayores ingresos para el Canal, a la vez que la entidad percibe que está más cerca una decisión sobre la reactivación de la mina de Donoso de Cobre Panamá.

“El balance de las conclusiones es positivo. El principal evento positivo de 2026 es la posible reapertura de la mina Cobre Panamá, o al menos un anuncio que apunte en esa dirección. Mientras tanto, los datos fiscales sugieren que el gobierno probablemente cumplirá con la meta de la Regla Fiscal este año. Y la fortaleza del Canal de Panamá, beneficiándose de la desviación del comercio, está amortiguando el impacto del shock de Irán sobre la economía panameña”, indica Bank of America al resumir el resultado de la visita que realizaron al país para conversar con funcionarios del gobierno, empresarios y analistas independientes.

El reporte explica que en este momento el Canal de Panamá se está beneficiando de una mayor demanda de tráfico de buques, una situación que suele ocurrir cuando los precios del petróleo están en alza, porque los barcos son desincentivados a tomar rutas más largas, como Cabo de Hornos, además de lo que implica el impacto en las tasas de interés y el aumento de los costos de seguros.

“En el escenario actual —en el que suben los precios del petróleo y las rutas comerciales competidoras enfrentan interrupciones, sin una recesión global— es un punto óptimo para el Canal de Panamá“.

Buque petrolero en aguas del Canal de Panamá. LP/Alexander Arosemena

El Canal reportó un aumento interanual de 10% en ingresos, superando los 3,000 millones de dólares durante los primeros seis meses del año fiscal 2026. Los tránsitos diarios promedio aumentaron 4% interanual.

Bank of America explica que Japón, Corea del Sur y China dependen significativamente de las importaciones de combustible provenientes de Medio Oriente. Una parte importante de este comercio ahora está siendo desviada a través del Canal de Panamá que está viendo más tránsitos (de 34 diarios antes del conflicto con Irán a 40-41 tránsitos por día actualmente).

La entida también valora positivamente el avance de los cuatro proyectos de la ruta interoceánica:

Río Indio (suministro de agua para la población y operaciones del Canal, inversión aproximada de 1,600 millones de dólares, con trabajos preliminares a iniciar en 2027). Corredor logístico (inversión de 2,000 millones de dólares para completar el anillo vial que ya existe en el lado este, desde el Pacífico hasta el Atlántico por el lado oeste). Gasoducto de GLP (costo por determinar, ubicado en la ribera oeste del Canal, de océano a océano). Terminales portuarias de contenedores (Corozal en el Pacífico y Telfer en el Atlántico, con capital de socios concesionarios).

Para Bank of America es predecible que los ingresos del Canal aumenten aproximadamente 2,500 millones de dólares en un período de 7 a 8 años y el dividendo del gobierno en aproximadamente la mitad de esa cantidad.

Recalca el informe que los ingresos del Canal rondan actualmente los 6,000 millones de dólares. “Con crecimiento orgánico, podrían llegar a 7,500 millones en 7 u 8 años. Con los cuatro proyectos mencionados, podrían alcanzar los 10,000 millones de dólares”.

El ojo puesto en la mina

Otro de los puntos del informe está relacionado con las acciones del gobierno para reabrir la mina de Donoso. El documento indica que existe una mayor probabilidad de que la mina vuelva a operar en los próximos seis a doce meses y destaca que la actividad representa cerca del 3% del PIB, además de generar aportes indirectos relevantes para la economía.

Mina de Donoso. Cortesía

El reporte también sostiene que ha disminuido el rechazo social hacia la minería en comparación con 2023. Además, menciona que recientes decisiones del gobierno, como autorizar el procesamiento y venta de material mineral almacenado, son vistas como señales de una reapertura gradual de la actividad minera.

Mejora el grado de inversión

El informe de Bank of America indica que Panamá mantiene una perspectiva favorable en los mercados internacionales y que los inversionistas ya están valorando al país como una economía con grado de inversión. La firma mantiene su recomendación Marketweight sobre la deuda externa panameña y considera que Moody’s podría mantener la calificación de grado de inversión, apoyada en la consolidación fiscal y en el posible avance de negociaciones para reabrir Cobre Panamá.

Sobre el crecimiento económico, la entidad proyecta que Panamá crecerá 3.8% en 2026, luego de una expansión estimada de 4.4% en 2025.

En materia fiscal, el reporte destaca que el ajuste realizado por el Gobierno ha sido “sustancial”. Señala que el déficit del Sector Público No Financiero pasó de 6.2% del PIB en 2024 a 3.7% en 2025, cumpliendo con la meta de la regla fiscal, mientras que en el primer trimestre de 2026 el indicador se redujo a 3.5% del PIB. Bank of America considera que el aumento de los ingresos del Canal de Panamá podría ayudar a sostener ese proceso de consolidación fiscal, incluso en un escenario de mayores subsidios a los combustibles.