Mercado de seguros supera los $1,000 millones en primas durante el primer semestre

El sector ha mantenido cinco años consecutivos de expansión, aunque a un ritmo más moderado que el observado tras la recuperación pospandemia.

El mercado asegurador panameño superó por primera vez los $1,000 millones en primas suscritas durante el primer semestre del año, un crecimiento impulsado por la expansión del crédito bancario y el mayor peso de los seguros de personas.

Entre enero y junio de 2026, las primas suscritas totalizaron $1,086.4 millones, un aumento de 5.5% respecto al mismo período del año anterior, según cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, divulgadas por la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea).

El sector ha mantenido cinco años consecutivos de expansión, aunque a un ritmo más moderado que el observado tras la recuperación postpandemia.

Desempeño de las primas pagadas por los clientes.

Los seguros de personas, que incluyen los ramos de Vida y Salud, se consolidaron como el principal segmento del mercado, al representar 51.7% de las primas, con $562 millones, y registrar un crecimiento interanual de 7.5%, superior al promedio del sector.

Los ramos generales concentraron el 48.3%, con $524.4 millones.

El desempeño de los seguros está estrechamente vinculado al dinamismo del crédito bancario. En Panamá, los préstamos hipotecarios y para la compra de vehículos suelen otorgarse junto con un seguro, que cancela la deuda en caso de fallecimiento del prestatario, y con pólizas que protegen el bien financiado, como seguros de incendio para viviendas o de automóvil.

En el ramo de automóvil también influye el carácter obligatorio del seguro de responsabilidad civil para circular por las vías del país, lo que mantiene una demanda constante de este tipo de pólizas.

En este renglón, las primas alcanzaron $183.7 millones, mientras que los siniestros ascendieron a $128.5 millones, equivalente a una siniestralidad del 70%. Además, las reclamaciones crecieron 14.6%, casi el doble que las primas, que aumentaron 7.6%.

En Salud, las primas sumaron $295.8 millones y los siniestros $192.6 millones, para una siniestralidad de 65.1%, uno de los niveles más elevados del mercado.

No obstante, a nivel agregado el sector mantiene un comportamiento técnico favorable.

Mientras las primas crecieron 5.2%, los siniestros aumentaron 2.9%, lo que permitió mejorar la siniestralidad entre las aseguradoras afiliadas a Apadea hasta 40.6%.

Para el mercado en su conjunto, este indicador se ubicó en 44.6%, un nivel que el gremio considera técnicamente sostenible.

El comportamiento del sector coincide con un entorno de crecimiento económico. La economía panameña se expandió 4.8% durante el primer trimestre de 2026 y la inflación permaneció contenida en 0.3% en mayo, factores que han favorecido el consumo y la demanda de seguros.