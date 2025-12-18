Mercado de valores de Panamá espera un mayor dinamismo en 2026 impulsado por rebaja en las tasas de interés

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mercado de valores panameño cerrará 2025 con un balance positivo y con perspectivas aún más favorables para 2026, impulsadas por un entorno internacional de mayor estabilidad y la expectativa de una reducción en las tasas de interés, especialmente por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Así lo afirmó Olga Cantillo, presidente ejecutiva de Latinex, la bolsa latinoamericana de valores, al hacer un recuento del desempeño del mercado y de la estrategia que viene desarrollando la entidad.

Cantillo destacó que, pese a la incertidumbre global, el alza de tasas y los factores externos que marcaron el año, el mercado logró consolidar su crecimiento.

“Ha sido un año muy positivo para el mercado. Hemos logrado consolidar la estrategia de Latinex, enfocada en desarrollar el mercado local, democratizarlo y, al mismo tiempo, posicionarlo como un proyecto país con alcance regional e internacional”, señaló.

Precisó que al cierre de noviembre, el volumen negociado en el mercado de valores panameño alcanzó aproximadamente $8,140 millones, una cifra que refleja un crecimiento sostenido pese a un entorno internacional marcado por la volatilidad y las altas tasas de interés.

Uno de los pilares de esta estrategia ha sido la integración de mercados. Desde 2017, Latinex ha trabajado en la conexión de Panamá con los mercados de Centroamérica y el Caribe, y más recientemente con Sudamérica, comenzando por Ecuador.

Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex. LP/Katiuska Hernández

Como resultado, a la fecha se han negociado más de 1,400 millones de dólares a través de estos esquemas, de los cuales el 62% se han realizado desde Panamá, lo que consolida al país como el principal hub regional de negociación.

En el ámbito internacional, la ejecutiva resaltó el enlace con Euroclear Bank, vigente desde 2014, que ha permitido que instrumentos de la República de Panamá y de entidades cuasi gubernamentales tengan acceso directo a inversionistas internacionales.

Operaciones a través de la integración de la bolsa de valores Latinex.

Actualmente, más de 9,000 millones de dólares en instrumentos están disponibles para estos inversionistas, y desde hace dos años este mecanismo se amplió a deuda corporativa de multilaterales y supranacionales.

Cantillo subrayó que el lanzamiento, en agosto de este año, del servicio de listado internacional coloca a Panamá a la par de jurisdicciones financieras de primer nivel como Luxemburgo y Singapur. Este servicio, respaldado por la designación de la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y un acuerdo con la Superintendencia del Mercado de Valores, permite que emisiones dirigidas a mercados internacionales, bajo la Ley de Nueva York (144A o Regulación S), encuentren en Panamá una plataforma ágil, digital y competitiva para su listado en el mercado secundario.

De cara a 2026, las perspectivas son optimistas. “Vemos muy positivo el próximo año porque ya se están dando condiciones más favorables en las tasas de interés a nivel internacional. Hay mayor estabilidad y se está retomando la importancia de las emisiones internacionales con doble registro en Panamá”, afirmó Cantillo. Añadió que actualmente existe un pipeline de varias emisiones internacionales que volverán a dinamizar el mercado.

La presidente ejecutiva de Latinex también destacó la fortaleza estructural del mercado panameño, caracterizado por su apertura internacional. Según datos presentados por la Superintendencia del Mercado de Valores, cerca del 88% de la actividad corresponde al mercado internacional y un 10% al mercado local, una proporción que refleja la vocación histórica de Panamá como centro financiero y de servicios.

Cantillo reiteró que el crecimiento del mercado no solo se mide en volúmenes, sino también en la diversificación de instrumentos, la incorporación de emisiones temáticas —verdes, sociales, sostenibles y azules— y el fortalecimiento de la confianza de inversionistas locales e internacionales.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo más allá de nuestras fronteras para fortalecer el mercado local, atraer más emisores e inversionistas y consolidar a Panamá como una plataforma financiera segura, transparente y competitiva a nivel global”, concluyó.