Mercado de valores de Panamá gana dinamismo y anticipa un segundo semestre activo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volumen negociado acumulado alcanzó $5,627 millones al cierre de junio, mientras las transacciones subieron a 8,563 y los activos bajo custodia llegaron a $46,902 millones.

El acceso a recursos para proyectos, inversiones o capitalización de empresas no se limita a los créditos bancarios tradicionales. En el mercado de valores se conecta a inversionistas que quieren hacer rendir su dinero con empresas que requieren recursos para crecer y ampliar sus negocios.

En esa dinámica de vender y comprar acciones, emitir deuda, recomprar instrumentos financieros y refinanciar deuda, la Bolsa Latinoamericana de Valores de Panamá (Latinex) ha reportado un récord de operaciones que, en el primer semestre de este año, supera el promedio registrado en igual período durante los últimos cinco años.

Al cierre de junio, el volumen negociado acumulado en la bolsa alcanzó los $5,627 millones, lo que representó un crecimiento de 69% en comparación con los $3,328 millones registrados en el mismo período de 2025, y se situó por encima del promedio de los últimos cinco años, que rondaba los $3,793 millones.

Lerzy Batista, vicepresidenta sénior comercial de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), resaltó que el número de transacciones aumentó 16%, al pasar de 7,374 a 8,563, superando ampliamente el promedio observado durante los últimos cinco años.

“Los resultados reflejan el fortalecimiento de la infraestructura del mercado. Los activos bajo custodia administrados por Latinclear alcanzaron $46,902 millones, un crecimiento del 6% respecto al cierre de 2025.

De igual forma, nuestro enlace internacional con Euroclear Bank superó los $8,500 millones, consolidándose como una plataforma clave para facilitar el acceso de inversionistas internacionales al mercado panameño”, recalcó Batista en entrevista con La Prensa.

Otro de los indicadores clave es el servicio de Listado Internacional (Listing) en el mercado secundario para emisiones internacionales bajo los formatos Rule 144A y Regulation S de Estados Unidos, que ha mostrado una evolución muy positiva.

Lerzy Batista, vicepresidenta comercial de Latinex. LP/Anel Asprilla

Batista precisó que, a la fecha, Latinex ha listado más de $32 mil millones, consolidando a Panamá como una alternativa eficiente para emisores que buscan ampliar la visibilidad de sus emisiones y fortalecer su presencia en los mercados internacionales.

“Estos resultados reflejan un mercado de capitales más profundo, con mayor participación de inversionistas, más opciones de financiamiento para los emisores y una creciente proyección internacional”, resaltó.

Latinex al cierre de junio de 2026

La ejecutiva de Latinex detalló que, en este primer semestre, el principal impulso provino del mercado primario, es decir, aquel donde se emiten y venden por primera vez nuevos valores financieros, entre ellos acciones o bonos. Es el segmento del mercado donde los inversionistas compran directamente al emisor, ya sean empresas o gobiernos.

En este segmento se negociaron $4,417 millones al cierre de junio, un incremento de 71% respecto al mismo período del año anterior.

Mientras tanto, el mercado secundario, donde los inversionistas compran y venden entre sí títulos previamente emitidos, registró $985 millones al cierre de junio, lo que representó un incremento de 66%.

“Este comportamiento es especialmente positivo porque refleja no solo un mayor número de nuevas emisiones que acceden al mercado de capitales, sino también una mayor negociación de valores ya emitidos, fortaleciendo la liquidez y la confianza de los inversionistas”, apuntó Lerzy Batista.

Del volumen total negociado, el 78% correspondió al mercado primario y el 22% al mercado secundario.

El reporte de Latinex precisó que en el mercado primario destacaron las emisiones de bonos corporativos, los instrumentos de la República de Panamá (RPMA) y los Valores Comerciales Negociables (VCNs). Entre las nuevas emisiones corporativas sobresalió la participación de emisores internacionales provenientes de Ecuador, España y Honduras.

En el ámbito local, destacó la negociación de la emisión de Generadora de Gatún por $1,050 millones, una de las emisiones corporativas más relevantes del semestre.

En el mercado secundario, las mayores negociaciones se concentraron en instrumentos de la República de Panamá, acciones de fondos y acciones comunes, reflejando un mercado con mayor profundidad y actividad.

Por otro lado, el reporte de Latinex precisó que la integración regional de los mercados continúa en expansión.

Batista destacó también que, a través de los mecanismos de interconexión con El Salvador, Costa Rica y Guatemala, se negociaron $158 millones durante el primer semestre de 2026, elevando el volumen acumulado desde el inicio de este proyecto, hace nueve años, a $1,784 millones.

“Estos resultados confirman que la integración regional ya está generando oportunidades reales para emisores e inversionistas, permitiendo que el capital circule con mayor fluidez entre nuestros mercados”.

Perspectivas y retos 2026

Batista precisó que, para lo que resta del año, las perspectivas son alentadoras. Detalló que actualmente Latinex mantiene 17 programas de emisiones en trámite por más de $2,458 millones, de los cuales 18% corresponden a emisores internacionales.

Esta cartera de emisiones en trámite permite proyectar un segundo semestre dinámico para el mercado de valores.

Lerzy Batista indicó que el perfil del inversionista también está evolucionando. “Hoy los inversionistas ya no buscan únicamente rentabilidad. También buscan confianza, liquidez, acceso a mercados internacionales”, señaló.

Mencionó que esa tendencia se refleja en una custodia diversificada entre acciones (30%), fondos de inversión (25%), deuda corporativa (24%) y valores de gobierno (20%).

La confianza y la conexión internacional son otros factores clave.

Indicó que las alianzas con Euroclear Bank y la Bolsa de Valores de Luxemburgo buscan ampliar el acceso de los emisores panameños a inversionistas de otras jurisdicciones. “Los inversionistas valoran mercados transparentes, regulados y conectados con la infraestructura financiera internacional”, sostuvo Batista.

Hacia adelante, comentó que el reto será sostener el crecimiento, ampliar el acceso de más empresas al financiamiento bursátil, profundizar la integración regional y avanzar en innovación tecnológica.

“El principal desafío es transformar el crecimiento que estamos viendo hoy en un desarrollo sostenible para el mercado de capitales panameño”, afirmó.

La meta, agregó, es avanzar hacia un mercado “más profundo, líquido, competitivo y global”.