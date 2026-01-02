Mercado de valores de Panamá registra crecimiento y se prepara para regular los criptoactivos

Exclusivo Suscriptores

La superintendente del mercado de valores, Maruquel Murgas, señaló que actualmente en Panamá existen activos virtuales que no están prohibidos, pero tampoco regulados ni supervisados, lo que abre la puerta a posibles riesgos y prácticas fraudulentas.

El mercado de valores panameño se consolida como una fuente clave de financiamiento, al tiempo que Panamá se prepara para avanzar en la regulación de los criptoactivos, especialmente aquellos que tienen naturaleza de inversión.

Así lo explicó la superintendente del Mercado de Valores, Maruquel Murgas, quien destacó que el mercado bursátil ofrece a los emisores una alternativa al crédito bancario tradicional, permitiéndoles acceder a financiamiento de mayor plazo para proyectos de gran escala, mientras que para los ahorristas e inversionistas representa una oportunidad de diversificación y de búsqueda de mejores rendimientos.

“Es una fuente de financiamiento alternativo para grandes proyectos que dan crecimiento al país y, por otro lado, ofrece a los ahorristas una alternativa de inversión con mejores rendimientos”, señaló Murgas al referirse al impacto positivo del mercado de valores en la economía.

Maruquel Murgas, superintendente del Mercado de Valores de Panamá. LP/Katiuska Hernández

Reforma a la Ley del Mercado de Valores

La superintendente aclaró que la reforma a la Ley del Mercado de Valores es un proceso distinto al proyecto de ley sobre criptoactivos. En el caso del mercado de valores, explicó que la Superintendencia no tiene iniciativa legislativa, pero actúa como un canal técnico junto a los actores del mercado para estructurar una propuesta que será presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Ya realizamos una consulta pública, recibimos los comentarios del mercado y estamos trabajando internamente para integrarlos. Luego avanzaremos a mesas de trabajo con el objetivo de tener un producto listo al inicio del primer trimestre del próximo año”, indicó.

Murgas subrayó que esta modernización busca actualizar el marco regulatorio a las mejores prácticas internacionales, facilitar la innovación, fortalecer la competitividad y brindar mayor protección a los inversionistas, manteniendo como eje central la confianza y la integridad del mercado.

Regulación de criptoactivos y exigencias internacionales

En cuanto a los criptoactivos, la superintendente señaló que actualmente en Panamá existen activos virtuales que no están prohibidos, pero tampoco regulados ni supervisados, lo que abre la puerta a posibles riesgos y prácticas fraudulentas.

“Es importante que exista algún tipo de supervisión y regulación. La Superintendencia del Mercado de Valores quiere que esto se regule”, afirmó, recordando además que el país deberá enfrentar en 2027 la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige el licenciamiento y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales.

Murgas precisó que la Superintendencia está abierta a participar en la regulación de los criptoactivos siempre que se trate de productos con características de inversión o que representen derechos sobre instrumentos financieros, los cuales podrían incorporarse dentro del ámbito de la Ley del Mercado de Valores, siempre que se establezcan facultades claras para una supervisión efectiva.

Imagen referencial de criptomonedas. Foto de Roger Brown en pexels.com

No obstante, aclaró que existen otros servicios asociados a los activos virtuales —como pagos, actividades cambiarias o custodia— que no corresponden históricamente a las funciones de la Superintendencia y cuya regulación debe analizarse de forma integral y coordinada con otros reguladores, bajo el liderazgo del MEF.

Un mercado en crecimiento y con liderazgo regional

Durante su exposición, Murgas destacó que en los primeros nueve meses de gestión se ha avanzado en un plan estratégico orientado a la modernización del mercado de valores, el fortalecimiento de los procesos internos y el posicionamiento de Panamá como un referente regional en supervisión efectiva y buenas prácticas.

Entre enero y octubre de 2025, el mercado panameño registró emisiones por $1,605 millones, mientras que otras 30 emisiones por $4,670 millones permanecen en trámite. En ese mismo periodo, las transacciones realizadas por casas de valores alcanzaron $146,660 millones, con un crecimiento interanual del 23%.

Del total de emisiones, el 88% se efectuó en mercados internacionales, el 10% en el mercado local y el 2% en operaciones OTC, mientras que los bonos concentraron el 59% del volumen transado, consolidándose como el instrumento más demandado por los inversionistas.

La superintendente del mercado de valores, Maruquel Murgas, presentó a los medios un balance del sector. LP/Katiuska Hernández

Además, la superintendente informó que entre enero y octubre de 2025 los emisores desembolsaron $2,966 millones a los inversionistas, de los cuales $1,968 millones correspondieron a amortización de capital, $517 millones al pago de dividendos y $481 millones a intereses, lo que refleja la capacidad del mercado de valores para cumplir con sus compromisos financieros y sostener la confianza de los participantes.

En cuanto a las sociedades de inversión, al cierre de octubre de 2025 se encontraban registradas 63, de las cuales 27 operan como sociedades inmobiliarias. El total de activos netos administrados alcanzó $6,869 millones, con un crecimiento interanual del 25%, impulsado tanto por activos financieros ($3,249 millones) como por activos inmobiliarios ($3,620 millones), que continúan teniendo un peso significativo dentro del mercado.

Detalló que la Superintendencia del Mercado de Valores regula actualmente 515 entes jurídicos, entre emisores e intermediarios, y supervisa a 1,850 personas naturales, reflejo del dinamismo y la profundidad que ha alcanzado el mercado panameño.

“Históricamente la confianza ha sido el pilar del mercado de valores y estoy convencida de que se va a mantener y potenciar”, concluyó Murgas, al reafirmar el compromiso institucional con la transparencia, la protección al inversionista y el desarrollo de un mercado más competitivo, inclusivo y sostenible.