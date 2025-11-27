Panamá, 27 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Comisión Nacional de Salario Mínimo

    Mesa del Salario Mínimo analiza situación de Mipymes y el mercado laboral en Panamá

    Getzalette Reyes
    Mesa del Salario Mínimo analiza situación de Mipymes y el mercado laboral en Panamá
    La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, instaló el 15 de noviembre pasado la Comisión de Salario Mínimo con un llamado a la responsabilidad colectiva. Foto/Cortesía

    Los integrantes de la mesa del salario mínimo se reunieron este miércoles 26 de noviembre, encuentro en el que se conoció la realidad y situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Entre otros temas, también se abordaron la informalidad y el comportamiento del mercado laboral.

    +info

    Apede: ‘El salario mínimo no es suficiente para garantizar una mejor calidad de vida’Salario mínimo: Gobierno confía en que se logre un acuerdo para el 10 de diciembre

    La Comisión Nacional de Salario Mínimo inició el pasado 19 de noviembre su primera reunión para definir los nuevos rangos salariales que aplicarán a más de 30 sectores de la actividad económica.

    Ana Gabriela Soberón, viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, explicó este miércoles que a la mesa le restan dos sesiones más para continuar el análisis, pues la fecha límite para alcanzar un acuerdo fue fijada para el 10 de diciembre. Si al finalizar las cuatro reuniones programadas no se logra un consenso, corresponderá al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) establecer los nuevos salarios.

    Soberón agregó que los sectores trabajador y empleador deben evaluar cada una de las aristas e indicadores socioeconómicos para la toma de decisiones respecto a las nuevas tasas de salario mínimo. “En conclusión, lo importante es que se sigan generando y manteniendo los empleos”, remarcó la funcionaria, según comunicó el Mitradel.

    Si en las cuatro reuniones previstas, que se extenderán hasta el 10 de diciembre, no se alcanza un consenso, corresponderá al Mitradel fijar los nuevos salarios, mediante un Decreto Ejecutivo, antes del 31 de diciembre de 2025.

    Indicó además que, hasta el momento, no se ha propuesto ninguna cifra o monto, ya que la comisión se encuentra en la fase inicial de revisión de propuestas y diálogo responsable, con la fecha límite del 10 de diciembre.

    Actualmente, el salario mínimo promedio vigente hasta finales de diciembre de 2025 es de 636.80 dólares, y alcanza un máximo de 1,015.03 dólares en sectores como el de técnicos aeronáuticos.

    Las reuniones se realizan en la sede del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), ubicada en Plaza Edison, vía Ricardo J. Alfaro.

    La Comisión Nacional de Salario Mínimo está integrada por representantes del Gobierno —entre ellos el Mitradel, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario—; por el sector empleador participan el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Cámara Panameña de la Construcción y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; y por el sector trabajador, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Confederación de Unidad Sindical Independiente.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • 1,400 tamales y más de 45 libras de arroz pedía una escuela en Chiriquí para celebrar Villa Navideña. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Activan servicio exprés para emitir pasaportes en el Aeropuerto de Tocumen; tiene un costo adicional de 75 dólares. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Chats, presiones y advertencias: ¿qué hay en el documento notariado por la abogada que demandó la candidatura de Mulino?. Leer más