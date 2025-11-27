Mesa del Salario Mínimo analiza situación de Mipymes y el mercado laboral en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los integrantes de la mesa del salario mínimo se reunieron este miércoles 26 de noviembre, encuentro en el que se conoció la realidad y situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Entre otros temas, también se abordaron la informalidad y el comportamiento del mercado laboral.

La Comisión Nacional de Salario Mínimo inició el pasado 19 de noviembre su primera reunión para definir los nuevos rangos salariales que aplicarán a más de 30 sectores de la actividad económica.

Ana Gabriela Soberón, viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, explicó este miércoles que a la mesa le restan dos sesiones más para continuar el análisis, pues la fecha límite para alcanzar un acuerdo fue fijada para el 10 de diciembre. Si al finalizar las cuatro reuniones programadas no se logra un consenso, corresponderá al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) establecer los nuevos salarios.

Soberón agregó que los sectores trabajador y empleador deben evaluar cada una de las aristas e indicadores socioeconómicos para la toma de decisiones respecto a las nuevas tasas de salario mínimo. “En conclusión, lo importante es que se sigan generando y manteniendo los empleos”, remarcó la funcionaria, según comunicó el Mitradel.

Si en las cuatro reuniones previstas, que se extenderán hasta el 10 de diciembre, no se alcanza un consenso, corresponderá al Mitradel fijar los nuevos salarios, mediante un Decreto Ejecutivo, antes del 31 de diciembre de 2025.

Indicó además que, hasta el momento, no se ha propuesto ninguna cifra o monto, ya que la comisión se encuentra en la fase inicial de revisión de propuestas y diálogo responsable, con la fecha límite del 10 de diciembre.

Actualmente, el salario mínimo promedio vigente hasta finales de diciembre de 2025 es de 636.80 dólares, y alcanza un máximo de 1,015.03 dólares en sectores como el de técnicos aeronáuticos.

Las reuniones se realizan en la sede del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), ubicada en Plaza Edison, vía Ricardo J. Alfaro.

La Comisión Nacional de Salario Mínimo está integrada por representantes del Gobierno —entre ellos el Mitradel, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario—; por el sector empleador participan el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Cámara Panameña de la Construcción y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; y por el sector trabajador, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Confederación de Unidad Sindical Independiente.