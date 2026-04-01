Panamá, 01 de abril del 2026

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    TRANSPORTE

    Metro de Panamá contratará a Alstom por $4.3 millones para el mantenimiento de la Línea 2

    El Consejo de Gabinete autorizó al Metro de Panamá contratar de forma excepcional a Alstom Panamá, S.A. para el mantenimiento especializado de trenes, señalización y subestaciones de la Línea 2.

    Getzalette Reyes
    Metro de Panamá contratará a Alstom por $4.3 millones para el mantenimiento de la Línea 2
    Gabinete autoriza mantenimiento de trenes y señalización de la Línea 2 del Metro. LP

    El Consejo de Gabinete aprobó un decreto que autoriza al Metro de Panamá a contratar, mediante un procedimiento excepcional, a la empresa Alstom Panamá, S.A. para realizar el mantenimiento especializado de la Línea 2 del sistema ferroviario.

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    La medida fue adoptada a través del Decreto #7-26 y contempla la prestación de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y estético de la flota de trenes, así como de los sistemas de señalización ferroviaria y de las subestaciones de tracción y auxiliares.

    El contrato tendrá un período de ejecución de seis meses, con dos meses adicionales para la liquidación contractual, y un monto de hasta 4,329,872.89 dólares, informó la Presidencia de la República.

    De acuerdo con el Ejecutivo, estos trabajos requieren personal altamente especializado y con pleno conocimiento técnico, debido a la complejidad de los sistemas que garantizan la correcta operación, la seguridad y la puntualidad de los trenes durante el servicio comercial.

    El programa de mantenimiento adquiere mayor relevancia en medio del incremento reciente en la demanda del sistema, que ha pasado de 360 mil a 380 mil usuarios diarios en las últimas semanas, indica el comunicado oficial.

    Getzalette Reyes

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