MiAmbiente confirma que se exportarán 420 millones de toneladas de roca de la mina de Donoso

El Juan Carlos Navarro, explicó que ese material pétreo que fue extraíodo antes del cierre de la mina de Donoso, tendrá que ser procesado para generar concentrado de cobre y poder exportarlo para evitar daños ambientales.

El Gobierno de Panamá prevé el procesamiento y la exportación de aproximadamente 420 millones de toneladas de material rocoso ya extraído de la mina antes de su cierre, como parte de las acciones para atender un problema ambiental heredado, sin que ello implique la reactivación de la actividad minera, aclaró el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Durante una entrevista en TVN Noticias, este viernes 2 de enero de 2026, Navarro explicó que el material pétreo, que permanece a la intemperie desde antes del cierre de la mina, está generando lixiviados con las lluvias, lo que representa un riesgo ambiental que debe ser atendido de manera urgente.

“El material pétreo que ya fue minado y extraído, unas 420 millones de toneladas, está ahí. Es un problema ambiental y deberá ser procesado y exportado sin que inicie la operación de la mina ni nada que se le parezca”, afirmó el titular de Ambiente.

Navarro reiteró que esta decisión ordenada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, forma parte de un manejo responsable y transparente del tema minero, y se ejecuta de manera coordinada entre los ministerios de Ambiente, Comercio e Industrias y Economía y Finanzas, bajo criterios técnicos, legales y ambientales.

El ministro recordó que Panamá ya recibió cerca de 30 millones de dólares por la venta del concentrado de cobre realizada previamente y adelantó que los ingresos por la exportación del material rocoso serán mayores, una vez concluya su procesamiento.

Ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro. LP / Alexander Arosemena

Los fondos obtenidos, indicó, se destinarán a obras de infraestructura y proyectos ambientales, entre ellos la contratación, capacitación y equipamiento de 100 nuevos guardaparques, que serán asignados a áreas protegidas del corredor biológico mesoamericano, incluyendo parques cercanos a la mina y otras zonas de alto valor ecológico como Omar Torrijos Herrera, Héctor Gallego, Santa Fe y Donoso.

Navarro subrayó que el futuro de la mina dependerá de los resultados de una auditoría integral, cuyo primer informe ya fue entregado y hecho público, mientras que un segundo informe se espera en los próximos días. Añadió que no se tomará ninguna decisión de fondo sin antes contar con todos los análisis técnicos y ambientales correspondientes.

Adicionalmente, señaló que se están auditando los 370 elementos auditables de la mina, como parte de una auditoría integral y transparente. “Antes de tomar cualquier decisión, tendremos el informe debidamente completado para lograr un cierre ordenado”, agregó en declaraciones a Telemetro.

Admitió que es difícil cerrar la mina sin que previamente se realice un proceso industrial para procesar el material ya extraído. “La cantidad de dinero que se requiere para cerrar una mina es enorme. Nuestro trabajo será garantizar que ese cierre se realice bajo los más estrictos estándares ambientales”, afirmó.