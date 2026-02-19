MiBus abre convocatoria de empleo para operadoras y personal de mantenimiento femenino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

MiBus abre oportunidades para mujeres como operadoras profesionales de bus y técnicas de mantenimiento este 23 de febrero.

La empresa MiBus anunció una convocatoria de empleo dirigida a mujeres interesadas en desarrollarse en el sector transporte, específicamente como operadoras profesionales de bus y personal de mantenimiento femenino.

La jornada se realizará el próximo lunes 23 de febrero de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Zona Paga 5 de Mayo, Plataforma de Corredores.

La iniciativa busca incorporar mujeres que deseen formar parte del sistema de transporte masivo, en áreas tanto operativas como técnicas.

Vacantes para operadoras profesionales

En el caso de las aspirantes a operadoras de bus, los requisitos incluyen:

Nacionalidad panameña

25 años o más

Estudios básicos (mínimo noveno grado)

Licencia tipo C con al menos dos años de vigencia

Oportunidades en mantenimiento

Asimismo, MiBus abrió plazas para personal de mantenimiento femenino. Las candidatas deben contar con estudios técnicos, bachillerato o perito en áreas como mecánica automotriz, electricidad automotriz, mecánica diésel, mecánica general o certificación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.

También se requiere conocimiento en mantenimiento y mecánica general, electricidad automotriz general y/o electrónica automotriz, así como experiencia en posiciones similares.

Entre los beneficios ofrecidos se encuentran estabilidad laboral, capacitación continua y oportunidades de desarrollo profesional.

Las interesadas podrán entregar su hoja de vida directamente durante la jornada de reclutamiento.