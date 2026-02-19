Panamá, 19 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MiBus Panamá

    MiBus abre convocatoria de empleo para operadoras y personal de mantenimiento femenino

    MiBus abre oportunidades para mujeres como operadoras profesionales de bus y técnicas de mantenimiento este 23 de febrero.

    Getzalette Reyes
    MiBus abre convocatoria de empleo para operadoras y personal de mantenimiento femenino
    Convocatoria de MiBus 2026: requisitos para operadoras y personal técnico femenino.

    La empresa MiBus anunció una convocatoria de empleo dirigida a mujeres interesadas en desarrollarse en el sector transporte, específicamente como operadoras profesionales de bus y personal de mantenimiento femenino.

    La jornada se realizará el próximo lunes 23 de febrero de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Zona Paga 5 de Mayo, Plataforma de Corredores.

    La iniciativa busca incorporar mujeres que deseen formar parte del sistema de transporte masivo, en áreas tanto operativas como técnicas.

    Vacantes para operadoras profesionales

    En el caso de las aspirantes a operadoras de bus, los requisitos incluyen:

    • Nacionalidad panameña

    • 25 años o más

    • Estudios básicos (mínimo noveno grado)

    • Licencia tipo C con al menos dos años de vigencia

    Oportunidades en mantenimiento

    Asimismo, MiBus abrió plazas para personal de mantenimiento femenino. Las candidatas deben contar con estudios técnicos, bachillerato o perito en áreas como mecánica automotriz, electricidad automotriz, mecánica diésel, mecánica general o certificación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.

    También se requiere conocimiento en mantenimiento y mecánica general, electricidad automotriz general y/o electrónica automotriz, así como experiencia en posiciones similares.

    Entre los beneficios ofrecidos se encuentran estabilidad laboral, capacitación continua y oportunidades de desarrollo profesional.

    Las interesadas podrán entregar su hoja de vida directamente durante la jornada de reclutamiento.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más
    • El Lago Gatún y el pez ‘sargento’. Leer más