MiBus abre convocatoria de empleo para operadoras y personal de mantenimiento femenino

La empresa MiBus anunció una convocatoria de empleo dirigida a mujeres interesadas en desarrollarse en el sector transporte, específicamente como operadoras profesionales de bus y personal de mantenimiento femenino.
La jornada se realizará el próximo lunes 23 de febrero de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Zona Paga 5 de Mayo, Plataforma de Corredores.
La iniciativa busca incorporar mujeres que deseen formar parte del sistema de transporte masivo, en áreas tanto operativas como técnicas.
Vacantes para operadoras profesionales
En el caso de las aspirantes a operadoras de bus, los requisitos incluyen:
Nacionalidad panameña
25 años o más
Estudios básicos (mínimo noveno grado)
Licencia tipo C con al menos dos años de vigencia
Oportunidades en mantenimiento
Asimismo, MiBus abrió plazas para personal de mantenimiento femenino. Las candidatas deben contar con estudios técnicos, bachillerato o perito en áreas como mecánica automotriz, electricidad automotriz, mecánica diésel, mecánica general o certificación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.
También se requiere conocimiento en mantenimiento y mecánica general, electricidad automotriz general y/o electrónica automotriz, así como experiencia en posiciones similares.
Entre los beneficios ofrecidos se encuentran estabilidad laboral, capacitación continua y oportunidades de desarrollo profesional.
Las interesadas podrán entregar su hoja de vida directamente durante la jornada de reclutamiento.
¡Forma parte del equipo que mueve a Panamá! 💙🚌— Transporte Masivo de Panamá - MiBus (@OficialMiBus) February 19, 2026
En alianza con el Ministerio de la Mujer, en MiBus abrimos oportunidades para Personal de Mantenimiento Femenino y Operadoras Profesionales de Bus, dirigido a mujeres comprometidas, preparadas y listas para impulsar su desarrollo… pic.twitter.com/t2CHXKlzJe