MICI adelanta que Chiquita se comprometió a reiniciar operaciones 45 días luego de firmado el memorando de entendimiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las operaciones de la empresa bananera Chiquita Brands, iniciarán hacia la segunda quincenta de octubre, es decir 45 diás después de la firma del memorando de entendimiento.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció que en una primera fase la empresa Chiquita se comprometió a generar 3,000 empleos y 2,000 adicionales en una segunda, alcanzando así la recuperación de 5,000 plazas de trabajo.

“El Memorándum dice que 45 días después de haberse firmado, pero yo creo que eso va a empezar muchísimo antes”, sostuvo Moltó al ser consultado por los medios de comunicación en el marco del Panama Business & Investors’ Day 2025, que realizará la Cámara de Comercio e Industrias Brasil–Panamá.

Hoy se hará público el Memorando de Entendimiento firmado en Brasil entre el Gobierno Nacional y la empresa bananera Chiquita para su retorno a Panamá.



El ministro de Comercio e Industrias, @moltojulio, reiteró que el plan contempla dos fases para la contratación de cinco mil… pic.twitter.com/VNJHAYuHrl — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2025

El memorando de entendimiento entre el Gobierno de Panamá, en este caso el MICI, y la empresa Chiquita se firmó el pasado 29 de agosto de 2025, por lo que los 45 días se cumplirían el 13 de octubre.

A la fecha, no se ha entregado el acuerdo suscrito con Chiquita, por lo que aún se desconoce su alcance. Moltó se comprometió a hacerlo público y adelantó que las primeras evaluaciones apuntan a que las plantaciones de plátano y banano no están tan deterioradas como se pensaba.

“El Gobierno Nacional y la empresa han acordado garantizar seguridad en el área, mantener las vías abiertas y facilitar los trámites para que Chiquita retome sus labores en Panamá”, precisó el ministro, quien subrayó que se trata de “una buena voluntad de una empresa con más de 100 años en el país”.

Aclaró que no se pusieron condiciones en cuanto al tema sindical y recalcó que en Panamá existe libertad sindical.

Sobre el tema de la mina, Moltó reiteró que el Ejecutivo avanza en el proceso de auditoría integral adjudicada a la empresa SGS, la cual tomará entre cuatro y cinco meses.

“Este estudio nos dará las bases para tomar decisiones responsables y sostenibles en defensa del interés nacional y del ambiente”, aseguró.

En cuanto a la agenda internacional, el titular del MICI destacó los resultados de la gira oficial en Japón y Brasil, donde se consolidaron oportunidades de inversión y cooperación. “Panamá se ofrece como plataforma para que empresas brasileñas y japonesas establezcan manufactura ligera, servicios y operaciones logísticas, aprovechando nuestros regímenes especiales y el Hub de las Américas”, dijo.

Entre los acuerdos mencionó:

Colaboración con Embrapa de Brasil en apoyo al sector agropecuario.

Becas para diplomáticos panameños en instituciones brasileñas.

Posibilidad de un vuelo directo de ANA entre Japón y Panamá .

Interés de compañías japonesas como Itochu en establecer operaciones en el país.

“Panamá se complementa con Brasil y Japón. Nos proyectamos como un socio confiable y como la vía más eficiente para que estas naciones alcancen nuevos mercados”, dijo Moltó.