Ministerio de Comercio confirma que Chiquita comenzará exportaciones de banano este mes

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que Chiquita Panamá LLC retomará las exportaciones de banano este mes de enero, lo que permitirá completar la reactivación de hasta 5,000 empleos en Bocas del Toro, tras la crisis que afectó al sector y a la economía provincial.

Durante una entrevista en TVN Noticias, Moltó señaló que ya se han recuperado 3,000 puestos de trabajo en la etapa inicial y que se generarán 2,000 empleos adicionales con el inicio de las exportaciones este mes. “Ya hay plantas forrando la fruta y listas para exportar. Con esto, finalmente recuperamos el sector bananero, nuestro principal emblema de exportación”, afirmó.

El titular del MICI destacó que la generación de empleo es una prioridad del Gobierno y la vinculó a la estrategia de apertura de mercados, atracción de inversiones y ejecución de obras públicas.

En ese sentido, subrayó la adhesión de Panamá como Estado asociado al Mercosur, que —dijo— fortalece la plataforma logística del país y crea oportunidades para la reexportación y transformación de mercancías desde Panamá hacia Centroamérica, el Caribe y otros mercados.

Transformación productiva en Bocas del Toro

Más allá de la reactivación bananera, el ministro anunció que el MICI, junto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Trabajo, presentó al Consejo de Gabinete un proyecto de transformación productiva para Bocas del Toro, con énfasis en agroindustria y valor agregado.

La iniciativa contempla la creación de un centro agroindustrial para que productores de cacao, plátano y frutas puedan procesar, industrializar y exportar sus productos, fortaleciendo encadenamientos productivos, cooperativas y pymes. “El cacao de Bocas del Toro es de los mejores del mundo. Podemos construir una historia de éxito como la del café de Chiriquí”, sostuvo.

Contexto del acuerdo con Chiquita

La confirmación de las exportaciones se da en el marco del memorándum de entendimiento firmado en 2025 con Chiquita Panamá LLC, que permitió reactivar de forma inmediata la producción y el empleo en la provincia. Según explicó Moltó la semana pasada, la meta inicial fue 5,000 empleos, con 3,000 en la primera fase y 2,000 en la segunda, lo que estabilizó la economía local y reimpulsó las exportaciones de banano.

“El Gobierno respondió con hechos a una situación urgente, pero este es solo el primer paso”, enfatizó el ministro, al reiterar que el objetivo es construir un modelo de desarrollo sostenible y diversificado para Bocas del Toro.