MICI desestima críticas de ambientalistas y defiende auditoría de la mina Cobre Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, defendió la independencia y el rigor técnico de la auditoría de SGS y afirmó que la comisión ministerial basará sus propuestas en información científica.

Los cuestionamientos sobre el informe final de la auditoría integral del proyecto minero de Donoso, por parte de los ambientalistas que advirtieron que al menos 40% de los compromisos analizados no tienen sustento y presenta debilidales y fragilidad, fueron desestimados por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El funcionario defendió la independencia y la reputación internacional de SGS, empresa contratada por el Gobierno para evaluar la situación del proyecto minero.

Moltó, quien forma parte de la Comisión Ministerial de Alto Nivel que analiza el informe final y prepara propuestas para el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo que todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones, pero señaló que el Ejecutivo continuará fundamentando sus análisis en la información técnica y científica contenida en la auditoría.

“No conozco a los ambientalistas; sin embargo, destaco que para mí todo el mundo tiene derecho a opinar”, manifestó el ministro en declaraciones dadas a los medios de comunicación antes de la juramentación de la nueva junta directiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).

El ministro afirmó que el Estado actuó de manera responsable al ordenar una revisión integral de la mina y contratar, por medio del Ministerio de Ambiente, a una firma especializada.

“El Gobierno contrató responsablemente […] a una empresa de reputación internacional, una empresa suiza, SGS, que ha emitido una auditoría que nos ha permitido tener casualmente esa data científica, esa data técnica respecto a todo lo que ha sucedido”, indicó.

Ante los señalamientos de que parte de los documentos utilizados en la evaluación fueron suministrados por la empresa minera, Moltó reiteró que SGS actuó como una compañía independiente.

“Esto no es una auditoría que generó el Gobierno, ni que generó la empresa, ni que generó ningún partido político, ni ninguna persona específica”, afirmó el ministro.

Agregó que los resultados del informe constituyen la base del trabajo que desarrollan los ministerios de Comercio e Industrias, Ambiente, y Economía y Finanzas.

Sostuvo que la comisión continuará revisando la información para elaborar alternativas sobre el futuro del proyecto y presentarlas al mandatario. “El equipo va a seguir trabajando, el equipo va a seguir produciendo resultados para poder generar esas propuestas al presidente de la República, para que se pueda tomar una decisión en su debido momento”, señaló Moltó.

Aunque no precisó una fecha para la entrega de una recomendación final, el ministro aseguró que el proceso incluirá consultas y comunicación con la ciudadanía.

“Queremos, con base en propuestas, en información dura, científica y técnica, poderle hacer una propuesta al presidente de la República; no con opiniones, no con radicalismo, sino con base en información pura y dura”, afirmó.