    SUCEDÁNEOS

    MICI lanza concurso para diseñar el sello ‘Hecho en Panamá’: el premio es de $15,000 en efectivo

    José González Pinilla
    Los interesados podrán inscribirse de manera individual o en equipos hasta el 30 de septiembre de 2025. Pexels

    El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) abrió la convocatoria para que panameños mayores de 18 años participen en el concurso de diseño del distintivo “Hecho en Panamá”, que identificará los productos de calidad nacional en el mercado local e internacional.

    El ganador del concurso recibirá un premio de $15,000 en efectivo y el reconocimiento nacional por ser el creador del sello que marcará con orgullo lo que está “Hecho en Panamá”, indicó el ministerio.

    Según el MICI, los interesados podrán inscribirse de manera individual o en equipos hasta el 30 de septiembre de 2025. Toda la información y requisitos están disponibles en http://concurso.mici.gob.pa.

    “Un sello que representará nuestra identidad, nuestro talento y nuestro orgullo”, destacó el ministerio en un comunicado.

    La iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros y la empresa Nestlé, como patrocinadores oficiales.

    El lanzamiento de la marca “Hecho en Panamá” se da tras la reanudación, el pasado 15 de agosto, de la compra de leche grado C por parte de Nestlé a los productores de Azuero y Chiriquí.

    Con este sello, el MICI busca contrarrestar el consumo de productos sucedáneos o de imitación —como lácteos elaborados con ingredientes similares— que han inundado el mercado nacional debido a las importaciones, algunas con bajos aranceles.

