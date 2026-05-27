MICI: ‘Panamá dispuesto a dialogar con Costa Rica bajo las mismas condiciones comerciales’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que está a la espera de que se concrete una reunión con su homóloga de Costa Rica, Indiana Trejos Gallo.

Panamá y Costa Rica han abierto un compás de diálogo para resolver las diferencias comerciales que tienen ambos países principalmente en el sector agroalimentario y evitar un conflicto diplomático de gran escala.

Tras la reunión entre los cancilleres de ambos países Javier Martínez-Acha por Panamá y Manuel Tovar por Costa Rica en Nueva York, el martes 26 de mayo, se espera que se instale una mesa de diálogo y técnica para dirimir las diferencias que impiden la comercialización en ambos sentidos de productos lácteos, cárnicos y algunas frutas que tienen restricciones fitosanitarias.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuvo que las negociaciones comerciales están abiertas bajo la premisa de respetar la igualdad de condiciones y el beneficio a los productores agropecuarios.

“La parte comercial se va a manejar desde el Ministerio de Comercio e Industrias como corresponde, y definitivamente una vez más somos países amigos y estamos siempre dispuestos a conversar bajo las mismas condiciones, cuidando al productor panameño, así como se merece el mismo respeto que el productor costarricense”, acotó Moltó en el marco del Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas del Sindicato de Industriales de Panamá.

El ministro del MICI reiteró que Panamá no va a sacrificar su nivel fitosanitario y sanitario, así que las plantas deben tener los mismos requisitos y deben someterse a las mismas revisiones y en ese sentido cumplir para poder exportar“, agregó.

Recalcó que Panamá exporta a diferentes latitudes y países y se cumplen todas las normas para enviar productos a otros mercados de Centro América, al Caribe, a Estados Unidos, a Europa y Asia, por loq ue Costa Rica debería reconocer esas mismas medidas.

Cómo comenzó la controversia comercial

El conflicto comercial entre ambas naciones data desde hace más de dos décadas, pero escaló entre 2019 y 2020, cuando Panamá suspendió la habilitación de 26 plantas costarricenses de productos lácteos y cárnicos, para exportar a territorio panmeño, alegando incumplimientos sanitarios y fitosanitarios.

Costa Rica respondió denunciando a Panamá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), argumentando que las restricciones violaban las reglas internacionales de comercio.

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En diciembre de 2024, un panel arbitral de la OMC falló inicialmente a favor de Costa Rica, pero Panamá apeló la decisión, por lo que el proceso permanece abierto y en suspenso mientras se conforma el órgano de apelación del organismo internacional.

La disputa también tiene antecedentes del lado panameño. Desde 2004, empresas como Grupo Melo, Carnes de Coclé, Mangravita, Nestlé y Prolacsa han denunciado obstáculos y suspensiones sanitarias por parte de Costa Rica que limitaron sus exportaciones al mercado tico.

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Productores ganaderos panameños sostienen que las actuales restricciones responden a criterios técnicos y de protección zoosanitaria, mientras que Costa Rica asegura que las medidas carecen de sustento científico y han generado pérdidas superiores a los 200 millones de dólares para su sector agropecuario, principalmente a los productores de leche.

Un comercio clave para Centroamérica

Panamá y Costa Rica mantienen una relación comercial estratégica marcada por su cercanía geográfica y por el constante flujo de carga terrestre entre Panamá y el resto de Centroamérica y viceversa. Ambos países comparten acuerdos aduaneros, migratorios y de seguridad fronteriza que han facilitado durante años el comercio regional.

Datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) indican que, en 2025, Costa Rica exportó a Panamá 612.9 millones de dólares, lo que representó 16.6% del total de sus ventas hacia Centroamérica. En ese mismo período, Panamá exportó al mercado costarricense apenas 41.5 millones de dólares.

En contraste, Panamá compró a Costa Rica bienes por 458.1 millones de dólares en 2025, equivalentes al 52.5% del total de las importaciones panameñas provenientes de Centroamérica.

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rosmer Jurado, precisó que persiste el desbalance en el comercio entre ambos países, y aboga por un diálogo y una resolución del conflicto que abra de nuevo las puertas para exportar producto agroalimentarios a Costa Rica.

“No hay una reciprocidad porque muchas de las plantas que tienen un gran potencial para exportar hacia Costa Rica productos cárnicos, lácteos, avícolas entre otros, no se les permite hacerlo”, cuestiona Rosmer Jurado.

Aunque reconoció que la producción y la oferta exportable de Costa Rica es más diversificada que la de Panamá, deben buscarse oportunidades para incentivar la comercialización y el intercambio comercial de productos hechos en el país. “Se puede disminuir ese déficit que tenemos con Cost Rica, promover la exportación de productos de valor agregado”, sostuvo Jurado.

En las próxima semanas Panamá y Costa Rica se sentarán en la mesa y se definirá si se destraba o no el conflicto comercial que tiene en vilo el comercio centroamericano de productos alimenticios.