Mici revela en qué se usarán $29 millones de regalías recibidas por la venta del concentrado de cobre de la mina

Los recursos provenientes de la venta del concentrado de cobre de la mina de Donoso serán destinados en parte para financiar y pagar el costo de mantenimiento y preservación del proyecto.

Así lo anunció este miércoles 10 de diciembre el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, al señalar que, desde que cerró el proyecto en noviembre de 2023 hasta la fecha, el costo de mantenimiento y preservación de la mina asciende a $360 millones.

“El plan de preservación y gestión segura, que garantiza que no pasen afectaciones en el área, tiene un costo inmenso. Desde que se detuvo la operación en noviembre de 2023, el costo al menos es de $360 millones, o unos $15 millones al mes”, reveló.

Indicó que estos recursos no saldrán del presupuesto o recursos del Estado, por lo que se decidió que el dinero provendrá de las exportaciones de las 122 mil toneladas de concentrado de cobre.

Anunció que recibieron el pago de $29 millones en regalías como parte de esa exportación.

“Los ingresos de la venta financiarán el plan de preservación sin que el Estado asuma ese pago”, añadió.

El ministro explicó que el Gobierno no ha utilizado fondos públicos para este proceso y aclaró que “ no han desembolsado ni un dólar en el mantenimiento”.

Detalló que con el dinero obtenido por la venta del concentrado de cobre se cubrirán los costos acumulados desde el cierre de la operación.

Según reportes de First Quantum Minerals, corresponiente a los estados financieros del tercer trimestre de 2025, por la venta de esa materia prima se generaron en total $334 millones.

Lea más: Venta del concentrado de Cobre Panamá generó $334 millones

Moltó confirmó que el Estado recibió $29 millones en regalías que ya ingresaron a las arcas del Estado según le notificó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Indicó que parte de los recursos de la regalía, que ascienden a $29 millones se destinará a proyectos de infraestructura verificables, comenzando por obras en áreas de los distritos Omar Torrijos, Donoso y La Pintada, y se distribuirá en otras zonas del país que se anunciarán oportunamente.

Concentrado de cobre. EFE/Bienvenido Velasco

“De esos 29 millones de dólares, en realidad se ha ordenado en un inicio que se invierta de manera prioritaria y directa en infraestructuras. Y esto nos lleva a un principio, que es el principio de nuestra gestión. Los beneficios deben llegar a los que más lo necesiten. Estos fondos forman parte de un programa nacional y se van a destinar a proyectos concretos“, detalló Moltó.

Los recursos se dividirán así:

Municipio de Omar Torrijos – Inversión: $3.5 millones

Ampliación y equipamiento del Centro de Salud Ecológico en San Juan de Turbe.

Suministro eléctrico para Nueva Esperanza.

Mejora de los caminos de acceso a todas estas comunidades.

Municipio de Donoso – Inversión: $1.9 millones

Construcción de caminos de penetración para los productores en Huaquién.

Reparación y ampliación del Centro de Salud Ecológico del Norte.

Municipio de La Pintada – Inversión: $1,250,000

Ampliación y equipamiento de la Escuela de Llano Norte.

Mejoras en el sistema de captación de agua en Llano Grande y Llano Norte.

Reparación del camino entre Llano Grande y Llano Norte.

“Estos recursos no van a ir a la burocracia. No se van a gastar en consultorías. No irán a pagar oficinas. Van a ir al pueblo“, aseguró Moltó.

Igualmente, aclaró que la exportación del concentrado no significa la reactivación de la actividad minera.

Información en desarrollo…