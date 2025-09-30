MIDA declara alerta nacional por enfermedad que afecta a aves domésticas y silvestres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ante la detección de un brote de laringotraqueítis infecciosa, enfermedad que afecta a las aves domésticas y silvestres, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Salud Animal, declaró una alerta nacional zoosanitaria.

De acuerdo con un reporte de la entidad, la detección se registró en julio pasado en un establecimiento ubicado en la provincia de Veraguas, distrito de San Francisco, corregimiento de San José.

Ante la situación, la Dirección Nacional de Salud Animal, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, procedió con las medidas de seguridad sanitarias en el lote, que actualmente se mantiene en cuarentena.

El MIDA informó que se le notificó de la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal y a socios comerciales.

Además, el lote identificado como positivo a la enfermedad, fue despoblado de forma inmediata mediante sacrificio sanitario y las aves fueron dispuestas para enterramiento.

Se informó que se reforzaron las labores de vigilancia dentro y fuera del área, restringiendo el movimiento de aves procedentes de la zona afectada con esta enfermedad.

El MIDA comunicó que por tratarse de un establecimiento tecnificado, se emitió una alerta sanitaria para recibir de los productores cualquier notificación de sintomatología compatible con la enfermedad, así como movilización de animales y material biológico.

La institución informó que la laringotraqueítis infecciosa aviar es una enfermedad respiratoria que afecta a las aves, sin riesgo de infección en humanos.

El consumo de carne de aves, huevos y sus productos no representa riesgos para las personas. Es una enfermedad de los pollos, aunque también puede afectar a los faisanes, perdices, pavos, pavos reales, gallinas guineas, entre otras especies.

Signos clínico variados

Dificultad para respirar (jadeo, cuello extendido), tos, estornudos, secreciones oculares y/o nasales, expulsión de moco con o sin sangre por el pico, muerte súbita en casos graves y disminución en la producción de huevos. El virus puede permanecer en el ambiente y en aves recuperadas durante semanas o meses.

Se resalta que laringotraqueítis infecciosa aviar se transmite por contacto directo entre aves enfermas y sanas, incluyendo aquellas que aparentan estar sanas, o a través de objetos contaminados como vehículos, botas, calzados y otros.