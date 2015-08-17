$10 millones por 11 locales comerciales

En el último año, Tocumen, S.A., ha adjudicado 11 locales comerciales en la terminal aérea, y hay otros 13 espacios que se entregarán una vez concluya la actual fase de entrega de propuesta por parte de las empresas interesadas.

Los cambios obedecen a una reingeniería —si así se le puede llamar— al negocio y alquiler de los espacios comerciales en el duty free del aeropuerto.

Durante la administración del presidente Ricardo Martinelli, la mayoría de estos espacios era otorgada por la vía directa, en algunos casos se cobraban centavos por la ocupación, mientras que la tienda de al lado pagaba cientos de dólares por metro cuadrado; y se permitió la venta de ciertos productos a pesar de que otros grupos económicos habían pagado por la exclusividad de comercializarlos.

En total, la nueva administración de Tocumen ha rescatado 42 locales comerciales. De estos, 27 habían sido concesionados de forma directa sin pagar “derecho de llave”, 11 no tenían contrato, y 4 fueron cerrados porque vendían productos electrónicos cuando la exclusividad estaba en manos de otros.

Ahora, la licitación de los primeros 11 locales le dejó un rédito de 10.5 millones de dólares a Tocumen en concepto de derecho de llave. Adicional, las empresas deben pagar entre 400 y 500 dólares por cada metro cuadrado y en algunos casos se establece un pago por porcentaje de venta bruta.

Joseph Fidanque III, gerente de la terminal aérea, indicó que estas licitaciones incrementarán los ingresos del aeropuerto y calcula que los primeros resultados se conocerán a finales del tercer trimestre, ya que muchos de los locales están en proceso de apertura y acondicionamiento.

Pero no todos los locales que fueron recuperados serán licitados nuevamente. Hay 17 que afectaban la circulación de los pasajeros, en especial en el muelle norte.

Entre los espacios adjudicados están la cafetería de la terminal aérea que se la ganó almacén Ideal (Durán Coffee Store) con una propuesta de 3.1 millones de dólares, mientras que grupo Wisa se quedó con 5 locales comerciales con una oferta total de 3 millones 848 mil dólares.

Wisa se adjudicó tres locales para la venta de equipos celulares, uno para productos electrónicos y otro de mercancía general.

También se licitaron dos locales para ropa de marcas internacionales siendo los ganadores Adidas, Columbia y Diesel, que ofertaron $46 mil, $31 mil y $51 mil, respectivamente.

La cadena Attensa se quedó con un espacio por 3.4 millones de dólares, Brooks Brothers pagó 51 mil dólares y Mohinani Group (Pandora) ofertó 51 mil dólares para comercializar perfumes.

“Para 2016 vamos a estar en mejor posición, nuestros ingresos serán el doble si todo se ejecuta como lo estamos proyectando”, comentó el gerente de Tocumen, S.A.

Se proyecta que a fin de año la utilidad aumentará un 30% impulsada por una mayor recaudación del dinero que dejan las concesiones comerciales.

Este incremento sería efecto de la equiparación que se hizo el año pasado en el monto que pagan los concesionarios por metro cuadrado. En algunos casos el pago por metro cuadrado pasó de 100 a 400 dólares, buscando uniformar lo que se cobraba en las áreas comerciales.

Una vez se adjudiquen todos los espacios comerciales, se estima que anualmente Tocumen recibirá más de 1.4 millón de dólares en concepto de alquiler y regalías.

Además de licitar los espacios que se habían recuperado, Tocumen ha renegociado el pago de regalías con otros operadores, como fue el caso de la empresa que administra la venta de comida.

Según el contrato, la empresa debía pagar 200 mil dólares por área utilizada y en concepto de ventas brutas, pero solo desembolsaba 149 mil dólares. En la administración Martinelli también se le concedió, por la vía directa, espacios en la terminal sur, que todavía está en construcción.

“No solo le quitamos los espacios de la terminal sur que serán licitados en su momento, sino que redactamos un arreglo de pago para que cancelen el monto que dejaron de pagar, cerca de un millón de dólares”, explicó Fidanque III.

En el primer trimestre de 2015 el aeropuerto obtuvo ingresos por 39.6 millones de dólares, un alza de 6.1% en comparación con los 37.6 millones de dólares registrados en igual periodo del año pasado.

Con estos números, Tocumen reportó una utilidad neta de 13.9 millones de dólares, un alza interanual de 2.4 millones de dólares.

Para el aeropuerto es prioridad mejorar sus finanzas si quiere conseguir otros 650 millones de dólares en la segunda emisión de bonos que lanzará antes que finalice el año.

Los fondos se utilizarían para cancelar el costo de la construcción de la terminal sur que realiza la empresa brasileña Norberto Odebrecht. A la fecha, Tocumen le ha pagado a la constructora $397 millones, y mantiene un saldo de $386 millones. El resto de los fondos sería para cancelar préstamos bancarios y mejorar la infraestructura actual.