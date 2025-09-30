Ministerio de Comercio fija precios tope para 51 medicamentos de enfermedades crónicas: conoce la lista completa

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) emitió este 30 de septiembre un decreto que establece precios de referencia tope para medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades crónicas.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 36, del 30 de septiembre de 2025, firmado por el ministro Julio Moltó y el presidente José Raúl Mulino, el objetivo es mejorar la disponibilidad de estos medicamentos.

La medida se fundamenta en los artículos 109, 111 y 284 de la Constitución Política de la República de Panamá, así como en la Ley 419 de 2024, que faculta al Órgano Ejecutivo a determinar precios de referencia tope de forma excepcional.

La selección de medicamentos, de acuerdo con el Mici, se basa en un análisis de 119 medicamentos regulados previamente.

De estos, se identificaron 51 medicamentos para enfermedades crónicas, comercializados en farmacias privadas.

El listado incluye fármacos para el tratamiento de enfermedades que van desde trastornos neurológicos como epilepsia, Alzheimer y depresión, hasta padecimientos cardiovasculares, respiratorios, metabólicos y óseos.

Entre ellos figuran antiepilépticos, antidepresivos, anticoagulantes, insulinas para el control de la diabetes, antihipertensivos y broncodilatadores.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la encargada de ejecutar y vigilar el cumplimiento del decreto y podrá aplicar sanciones a los agentes económicos que infrinjan los precios establecidos.

La regulación de precios tope tendrá una vigencia de seis meses. Entrará en vigor a los 10 días hábiles después de su promulgación en la Gaceta Oficial, es decir, a partir del 10 de octubre.

A continuación, la lista de los 51 medicamentos para enfermedades crónicas incluidos en el Anexo 1 del decreto, con sus respectivos precios de referencia tope.

1. ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 mg/ml, jarabe - $14.75

2. ÁCIDO VALPROICO 250 mg, tableta con capa Entérica - $1.16

3. ALENDRONATO SÓDICO 70 mg, comprimido - $3.81

4. AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg, comprimido - 0.64

5. AMLODIPINA 5 mg, comprimido - $1.33

6. APixaban 5 mg, comprimido recubierto - $1.81

7. CARBAMAZEPINA 20 mg/ml, suspensión oral - $11.96

8. CARBAMAZEPINA 200 mg, tableta - $0.71

9. CARBONATO DE CALCIO 500 mg a 1000 mg (Calcio Elemental), tableta - $0.36

10. CLONAZEPAM 2.5 mg/ml, solución oral - $11.47

11. DABIGATRAN 110 mg, cápsula - $2.10

12. DONEPEZILO 5 mg, comprimido - $4.78

13. DULOXETINA CLORHIDRATO 60 mg, cápsula -$3.07

14. ENALAPRIL 20 mg, comprimido - $1.32

15. ENOXAPARINA 40mg, solución inyectable - $24.11

16. FENITOÍNA SÓDICA 100 mg, cápsula de liberación prolongada - $0.28

17. FLUOXETINA 20 mg, cápsula, tableta o comprimido -$3.05

18. GABAPENTINA 300 mg, cápsula - $1.23

19. HALOPERIDOL 5 mg, tableta - $1.03

20. INDAPAMIDA 1.5 mg, comprimidos liberación prolongada - $0.73

21. INSULINA GLARGINA 100 U.I./ml, solución inyectable - $23.50

22. INSULINA GLULISINA 100 U.I./ml, solución, S.C. (3 ml plumilla) - $16.76

23. INSULINA LISPRO 100 U.I./ml, solución, I.V. S.C. (vial 10 ml) - $44.63

24. INSULINA LISPRO Regular Acción Rápida 75 U.I/ml -100U.I/ml plumilla jga.S.C - $80.06

25. INSULINA NPH O ISOFÁNICA 100 U.I./ml, solución inyectable, vial - $21.36

26. INSULINA REGULAR 100 U.I./ml, solución inyectable, vial - $20.90

27. IPRATROPIO BROMURO 250-250 MCG/ML, solución para nebulizar - $15.22

28. IRBESARTÁN 150 mg, comprimido - $1.85

29. IRBESARTÁN 300 mg, comprimido - $1.91

30. LEVETIRACETAM 100mg/ml, suspensión - $70.59

31. LEVETIRACETAM 500 mg, tableta recubierta - $1.84

32. LEVOTIROXINA SÓDICA 50 mcg, tableta - $0.25

33. LEVOTIROXINA SÓDICA 100 mcg, tableta - $0.45

34. METFORMINA CLORHIDRATO 850 mg, comprimido - $0.52

35. MONTELUKAST 4 mg, comprimido - $2.61

36. MONTELUKAST 10 mg, comprimido - $2.65

37. OLANZAPINA 10 mg, comprimido dispersable - $7.20

38. PAROXETINA 20 mg, comprimido - $2.64

39. PERINDOPRIL 5 mg, comprimido - $1.81

40. QUETIAPINA 25 mg, comprimido recubierto - $1.32

41. QUETIAPINA FUMARATO 200 mg, comprimido de liberación prolongada - $2.94

42. RISPERIDONA 1mg/ml, solución oral - $77.22

43. RISPERIDONA 1 mg, comprimido - $0.96

44. RISPERIDONA 2 mg, comprimido - $2.61

45. RISPERIDONA 3 mg, comprimido - $2.28

46. RIVAROXABAN 20 mg, comprimido recubierto - $4.29

47. SALBUTAMOL 2 mg/5 ml, solución oral - $10.40

48. SALBUTAMOL BASE O SULFATO AEROSOL libre de CFC, equivalente a 100MCG por inhalación - $8.26

49. SERTRALINA 50 mg, comprimido - $2.23

50. SIMVASTATINA 20 mg, comprimido recubierto - $3.27

51. VERAPAMILO CLORHIDRATO 80 mg, tableta recubierta - $0.72