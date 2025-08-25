Panamá, 25 de agosto del 2025

    Ministerio de Comercio impulsa actualización de normativa de alimentos sensitivos para frenar imitaciones

    Mario De Gracia
    Reunión de autoridades del Mici con productores.

    Una veintena de agrupaciones del sector productivo del país firmó este lunes 25 de agosto un compromiso con el gobierno central para la actualización de la normativa sobre alimentos sensitivos, como los lácteos, granos y cárnicos.

    El acuerdo que lleva por título “compromiso intersectorial por la seguridad alimentaria y la producción nacional”, establece un plazo de 6 meses para la actualización de la normativa, que incluye compromisos para la no venta de imitaciones de estos productos.

    En este tema habría que aclarar que un producto sucedáneo no suele entenderse necesariamente como una imitación.

    El sucedáneo reemplaza a un alimento original ofreciendo características similares —como sabor, textura o apariencia—, pero sin ser el mismo producto.

    En cambio, una imitación es una copia que podría confundir al consumidor sobre su verdadera naturaleza.

    El compromiso de actualizar la norma fue impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Minsa) y el Ministerio de Salud (Minsa).

    Asimismo, firmaron una veintena de asociaciones, agrupaciones, cámaras y distintos representantes de los sectores productivos.

