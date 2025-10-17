Panamá, 18 de octubre del 2025

    Ministra de Trabajo: ‘Hay 1,655 trabajadores contratados por Chiquita en Bocas del Toro’

    Henry Cárdenas P.
    La empresa Chiquita había cerrado operaciones en Bocas del Toro entre mayo y junio de este año, debido a una huelga de trabajadores bananeros. Archivo

    Como parte de la reactivación de las plantas bananeras en la provincia de Bocas del Toro, la empresa Chiquita ha contratado a 1,655 trabajadores, de los cuales 600 son permanentes.

    Así lo informó este viernes 17 de octubre la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, quien se trasladó a esta provincia y, de paso, aprovechará para reunirse con dirigentes de las bananeras.

    “Es importante manifestar que en esta primera etapa únicamente es limpieza y mantenimiento de la planta, para ver la situación de las plantaciones y poder entonces seguir haciendo las contrataciones y producción”, afirmó Muñoz.

    En la primera fase se estarán realizando labores de evaluación de las fincas, mantenimiento de las plantaciones y otras labores para contratar en esa etapa a unas 3,000 personas y posteriormente, en la etapa de producción, alrededor de 2,000 adicionales.

    Se espera que la exportación de banano reinicie entre diciembre y enero próximo.

    Antes de que cesaran las operaciones de Chiquita el pasado mes de junio, la empresa tenía bajo su administración la mayoría de las 26 fincas en Bocas del Toro. Específicamente, 21 de estas fincas estaban incluidas en el contrato de concesión de Chiquita y cinco subarrendadas a productores locales, a quienes se le compraba la cosecha.

    El pasado viernes 29 de agosto, el Gobierno anunció el retorno de la empresa bananera Chiquita a Panamá, luego de concretarse la firma del Memorando de Entendimiento entre esta compañía y la administración de José Raúl Mulino. Para lograr este acuerdo, el mandatario viajó a Brasil y sostuvo un encuentro con el presidente de la empresa, Carlos López Flores.

    La empresa Chiquita había cerrado operaciones en Bocas del Toro entre mayo y junio de este año, debido a una huelga de trabajadores bananeros.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

