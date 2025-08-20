Ministra de Trabajo responsabiliza al dirigente Francisco Smith si las negociaciones con Chiquita fallan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, afirmó este miércoles 20 de agosto que si fracasan las negociaciones para que la empresa Chiquita reabra las operaciones de producción de banano en Bocas de Toro, la responsabilidad será del dirigente Francisco Smith.

“Increíble cómo un “dirigente sindical”, después de haber destruido más de 5,000 empleos en la noble provincia de Bocas del Toro, ahora hace declaraciones con exigencias. Si las negociaciones para que la empresa regrese fallan, será responsable por segunda vez, de poner en riesgo el sustento de miles de familias bocatoreñas”, afirmó Muñoz en declaraciones a medios de comunicación y en redes sociales.

La reacción de la titular de Trabajo se da luego de que el dirigente anunciara acciones legales contra la empresa por el monto de las compensaciones que estaban recibiendo los trabajadores bananeros tras el cierre de la empresa.

“La verdadera lucha no está en discursos incendiarios ni en intereses personales disfrazados de defensa obrera”, agregó Muñoz.

Cabe recordar que desde el 28 de abril pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) se unió a las protestas contra la nueva ley de la Caja de Seguro Social, con la paralización de labores en las fincas en Bocas del Toro y el bloqueo de vías en cerca de 30 puntos.

El 19 de mayo, la huelga fue declarada como ilegal por un juzgado laboral en Bocas del Toro, y en ese momento se les pidió a los colaboradores regresar a sus puestos de trabajo, algo que no se dio. Los trabajadores pusieron fin a las protestas el 12 de junio tras una mediación con la Asamblea Nacional.

El pasado viernes 15 de agosto, el presidente José Raúl Mulino expresó su confianza en que pronto se concrete el reinicio de las operaciones de la multinacional Chiquita a Panamá.

En dos semanas, el presidente Mulino sostendrá una reunión en Brasil con los dueños de la compañía para concretar el acuerdo.