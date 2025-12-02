Ministro Chapman responde sobre polémicas transferencias de recursos a ciertos municipios y promete hacer correctivos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La transferencia de recursos a ciertos municipios y juntas comunales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por alrededor de $6.1 millones, que fue cuestionada por el exdiputado Juan Diego Vásquez y otros diputados en funciones, encendió las alarmas sobre el resurgimiento en esta gestión gubernamental de la llamada descentralización paralela.

Ante este caso, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que se analizará exhaustivamente este caso para determinar si hubo o no alguna irregularidad y tomar los correctivos.

El ministro Chapman detalló que sobre el tema conversó con la diputada Janine Prado, quien le manifestó su preocupación por la transferencia de al menos $6.1 millones a municipios y juntas comunales.

Se ha cuestionado esta transferencia presuntamente de manera discrecional, dado que los alcaldes más beneficiados pertenecen a los partidos Realizando Metas y Cambio Democrático.

Chapman explicó que, tras conocer el mensaje de la diputada en la red X, se comunicó inmediatamente con ella para entender sus inquietudes.

“Conversamos al respecto para entender sus preocupaciones, que son muy válidas. Mi compromiso como ministro es que se va a analizar e investigar el uso de todos esos recursos y, de encontrarse algo indebido, se van a tomar acciones al respecto”, afirmó Chapman al llegar a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, donde daría un discurso en el I Foro de Economía Eurolatino organizado por EditoRed, una red de editores de medios de comunicación de Hispanoamérica.

El titular del MEF sostuvo que el ministerio no entra en el detalle del uso de los fondos, pero que sí asume la responsabilidad de garantizar la transparencia.

“Que no le quepa duda a los panameños: estos temas son de gran importancia y, de hallarse algo irregular, se tomarán correctivos. Aquí no hay nada que esconder”, enfatizó.

Chapman también adelantó que se investigará por qué solo algunos municipios recibieron transferencias.

“Eso es uno de los temas que vamos a investigar. Queremos saber qué criterios se utilizan para la asignación de los recursos. Nunca se han usado indicadores socioeconómicos en el pasado, y este es un buen momento para hacerlo”, señaló, al tiempo que planteó que la ley podría ser modificada para establecer reglas claras.

El ministro destacó además la necesidad de fortalecer los controles institucionales. “Por supuesto que la Contraloría juega un papel fundamental. Ayer conversé con el contralor de la República y compartí mi sentir. Estoy anticipando muy buena recepción por parte del contralor, quien hará lo propio también en este proceso”, dijo.

Finalmente, al ser consultado sobre las declaraciones del exdiputado Juan Diego Vásquez, quien alertó sobre una supuesta “descentralización paralela”, Chapman fue enfático: “Yo no he hablado con Juan Diego; tiene mi teléfono, no me ha llamado. Sin embargo, mi compromiso con la diputada Prado y con los ciudadanos es claro: se va a analizar este tema de la forma debida, y si encontramos actos injustificables, se tomarán correctivos”, concluyó.