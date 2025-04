Ministro de Ambiente: A Dios gracias la mina no está funcionando

Mientras avanza el proceso para que se realice una auditoría integral del proyecto minero en Donoso y ahora el presidente de la República, José Raúl Mulino anunció que no habrá otro contrato y se analiza una alternativa de “asociación”, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, manifestó que su posición antiminería es clara y conocida.

Navarro sostuvo en un foro sobre sostenibilidad, que en lo que respecta al despacho de ambiente no hay ninguna nueva noticia sobre la mina.

Aseguró que la auditoría ambiental del proyecto está en proceso y será el despacho de Comercio e Industrias el que dé a conocer los resultados y los pasos a seguir.

“Le tengo buenas noticias: sobre la mina, no hay noticias (...) veo los temas ambientales, pero ahora mismo no hay noticias; la mina no está funcionando, a Dios gracias, añadiría yo. Mi posición sobre la mina es archiconocida, y en el futuro, cuando en el Ministerio de Comercio e Industrias se tomen decisiones, se anunciarán y se consultarán con el Ministerio del Ambiente”

Navarro sostuvo que en este momento está enfocado en lograr que se concrete el plan para rescatar medioambientalmente la selva del Darién debido al impacto negativo que dejó el paso de migrantes irregulares en la zona. Reveló que esperan que llegue el nuevo embajador de Estados Unidos a Panamá, para retomar el proyecto de rescate ambiental en esa selva.

Por otra parte, el ministro de Ambiente dijo que están incentivando un cambio de cultura para que se promueva aún más el turismo sostenible y poder atraer más visitantes e inversiones que tengan una huella favorable en la preservación del medioambiente.