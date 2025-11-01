Ministro del Canal sobre arbitraje que Panamá le ganó a Sacyr: ‘El resultado ha sido extremadamente positivo para el país’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, calificó como un resultado extraordinariamente positivo para el país ganar el arbitraje por la demanda que interpuso la empresa española Sacyr contra Panamá.

Sacyr, que integró el Consorcio Unidos por el Canal (GUPC), responsable de construir el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, presentó en 2018 una reclamación por $2,362 millones, alegando que las actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la licitación y ejecución del proyecto violaron el tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá.

Ayer se informó que el tribunal arbitral rechazó estas reclamaciones, concluyendo que Sacyr no logró probar sus alegatos y que las actuaciones de la ACP no pueden atribuirse al Estado panameño, de acuerdo con información suministrada por la Presidencia de la República de Panamá.

“El resultado ha sido extremadamente positivo para el país y nos posiciona muy bien para los otros arbitrajes que aún están pendientes: uno contra la República de Panamá por la empresa WeBuild, anteriormente Impregilo, y la que queda pendiente por parte de la Autoridad del Canal de Panamá”, afirmó Icaza este sábado.

Icaza reiteró que esta es una gran victoria para Panamá esta decisión arbitral: “Definitivamente tiene un impacto positivo, no solamente al eliminar esta contingencia, este riesgo, sino también a futuros arbitrajes que tenemos y futuras emisiones que pueda realizar la República de Panamá, producto de que no tenemos esta contingencia”.

El fallo, emitido este 31 de octubre de 2025, ordena a Sacyr pagar a Panamá $6.3 millones en concepto de costas del arbitraje, incluidos honorarios legales y gastos del proceso.