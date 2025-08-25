Ministro Felipe Chapman aclara: ‘No he hablado de reforma fiscal ni de alza de impuestos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró que en ningún momento ha planteado un aumento de impuestos ni la duplicación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), como ha circulado recientemente en redes sociales.

“En ningún momento dado he hablado de aumento de impuestos, ni de reforma fiscal, ni de reforma tributaria”, afirmó el titular del MEF en un video divulgado la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025.

Chapman explicó que lo que sí ha mencionado en entrevistas y foros es el concepto técnico de “presión tributaria”, que se refiere a la proporción de los ingresos tributarios en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).

“Eso es una cifra de las más bajas en América Latina. Panamá alcanzó uno de sus puntos más altos hace unos 10 años o inicios de la década pasada, donde era aproximadamente un 12%. Y solamente he mencionado eso, que hoy en día es de un dígito y en otro momento llegó a ser de dos dígitos bajos, aún más baja que el resto de los países”, puntualizó.

Finalmente, el ministro exhortó a la ciudadanía a ser cautelosa frente a la desinformación que circula en redes sociales.

“No lean todo lo que quieran sin realmente confirmar la fuente”, recalcó.