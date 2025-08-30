Panamá, 30 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DIÁLOGO CON EL SECTOR AGROPECUARIO

    Ministro Moltó: ‘Acuerdo Panamá–Mercosur no es TLC, sino un marco de cooperación estratégica’

    Getzalette Reyes
    El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recordó que "este no es un TLC ni un TPC, sino un marco de cooperación". Foto/Cortesía

    En Panamá este se llevaron a cabo nuevas reuniones informativas sobre el Acuerdo Marco Complementario entre Panamá y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

    La actividad, realizada en la Subasta Ganadera de Chepo, contó con la participación de autoridades gubernamentales y miembros de la Asamblea Nacional.

    “Este no es un tratado de libre comercio ni un tratado de promoción comercial, sino un marco de cooperación que aprovecha las ventajas estratégicas del país —como el Canal, los puertos, el uso del dólar y las zonas francas— para generar oportunidades sin afectar a los productores locales”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

    Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, subrayó que las negociaciones se realizarán con la participación directa de los productores y que se protegerán los rubros sensitivos, como arroz, leche y carne.

    Gira Nacional de Diálogo Productivo: Panamá–MERCOSUR, celebrada en Panamá este. Foto/Cortesía

    El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, acompañado de los diputados Johan Guevara, Manuel Samaniego y Raphael Buchanan, aseguró que el debate sobre este acuerdo será abierto y transparente.

    La denominada Gira Nacional de Diálogo Productivo: Panamá–MERCOSUR ha recorrido las provincias de Los Santos, Coclé, Veraguas y Chiriquí. Según un comunicado oficial, más de 550 productores han participado en estas jornadas.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha solicitado al presidente de la Asamblea que impulse la aprobación del convenio con el Mercosur, un paso indispensable —dijo— para que Panamá pueda avanzar hacia una membresía plena en ese bloque regional. Actualmente, el país tiene estatus de Estado asociado.

    “El convenio es clave para iniciar negociaciones individualizadas con cada país del Mercosur. Ojalá, de aquí a diciembre, podamos adoptar el estatus de país integrante. Es muy importante para Panamá este paso hacia el sur”, ha dicho el mandatario.

    Getzalette Reyes

    Portadista


