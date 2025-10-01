Ministro Moltó deberá contestar 17 preguntas sobre la mina en la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que atenderá la citación de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional para responder a un cuestionario relacionado con la mina y otros temas de interés público.

Moltó calificó la comparecencia como “una gran oportunidad” para explicar las acciones que adelanta el Gobierno en cuanto a la operación de la mina, que actualmente ha entrado en una etapa de auditoría integral.

El titular de Comercio explicó que ya ha recibido un listado preliminar de 17 preguntas, que abordan asuntos vinculados con la auditoría, el marco legal y las operaciones de la mina.

“No hay ningún tipo de temor, esa es nuestra obligación y lo hacemos transparentemente”, señaló Moltó, al tiempo que indicó que la fecha de la comparecencia será coordinada con los diputados proponentes.

La posición del gobierno de José Raúl Mulino, sobre el proyecto minero de Donoso, que fue paralizado en noviembre de 2023 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá subsidiaria de First Quantum, es que la mina es panameña y plantea operar bajo un nuevo modelo estatal.

Luego de la suspensión de los arbitrajes que se habían levantado en contra del Estado, el Gobierno respondió con la aprobación del plan de Mantenimiento y Gestión segura de la mina y en consecuencia se autorizó exportar el concentrado de cobre que había quedado represado en Cobre Panamá.

En septiembre se anunció el inicio de la auditoría por parte de la empresa SGS por un monto de contrato de $539,791 que se ejecutarán en un período de 6 meses más 2 de liquidación.

La diputada Alexandra Brenes envió la carta con las preguntas al ministro Moltó para que comparezca ante la Comisión de Comercio que preside el diputado Ernesto Cedeño.

Estas son las preguntas: