Ministro Moltó deberá contestar 17 preguntas sobre la mina en la Asamblea

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que atenderá la citación de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional para responder a un cuestionario relacionado con la mina y otros temas de interés público.
Moltó calificó la comparecencia como “una gran oportunidad” para explicar las acciones que adelanta el Gobierno en cuanto a la operación de la mina, que actualmente ha entrado en una etapa de auditoría integral.
El titular de Comercio explicó que ya ha recibido un listado preliminar de 17 preguntas, que abordan asuntos vinculados con la auditoría, el marco legal y las operaciones de la mina.
“No hay ningún tipo de temor, esa es nuestra obligación y lo hacemos transparentemente”, señaló Moltó, al tiempo que indicó que la fecha de la comparecencia será coordinada con los diputados proponentes.
La posición del gobierno de José Raúl Mulino, sobre el proyecto minero de Donoso, que fue paralizado en noviembre de 2023 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá subsidiaria de First Quantum, es que la mina es panameña y plantea operar bajo un nuevo modelo estatal.
Luego de la suspensión de los arbitrajes que se habían levantado en contra del Estado, el Gobierno respondió con la aprobación del plan de Mantenimiento y Gestión segura de la mina y en consecuencia se autorizó exportar el concentrado de cobre que había quedado represado en Cobre Panamá.
En septiembre se anunció el inicio de la auditoría por parte de la empresa SGS por un monto de contrato de $539,791 que se ejecutarán en un período de 6 meses más 2 de liquidación.
La diputada Alexandra Brenes envió la carta con las preguntas al ministro Moltó para que comparezca ante la Comisión de Comercio que preside el diputado Ernesto Cedeño.
Estas son las preguntas:
¿Cuál fue el fundamento de derecho para la autorización presentada por el Gobierno para la “salida del material molido existente, el encendido de la planta termoeléctrica, y la exportación e importaciones de carbón” para que la planta pueda funcionar del pasado 13 de marzo de 2025?
¿Cuál es el argumento jurídico para suponer que ese fundamento de derecho es superior a la inconstitucionalidad declarada dos veces por la Corte Suprema de Justicia?
¿Cuál es el fundamento jurídico que le permite a la empresa operar el “Programa de Visitantes y Participación Ciudadana” que lleva visitantes ajenos al personal del proyecto a las instalaciones de la mina? Favor detallar quién lo autorizó, la fecha, y el fundamento jurídico sobre el que se sostiene la autorización.
En caso de que la empresa no esté autorizada, favor detallar ¿cuáles han sido las acciones tomadas por el Estado Panameño para corregir la situación? Favor incluir en el listado las fechas y el número de los llamados de atención por escrito realizados por el gobierno anterior.
Además de los llamados de atención por escrito, ¿se ha contemplado alguna sanción adicional a la empresa por estas operaciones? Favor detallar cuáles.
¿Cuál es el fundamento jurídico que le permite a la empresa financiar actividades comerciales y recreativas en la República de Panamá, así como de servir de patrocinador de eventos, financiar “creadores de contenido” para que hagan propaganda en favor de su actividad minera, entre otros?
¿Pueden confirmarnos si, reconociendo que existe la ley 407 de 2023 que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, su Ministerio contempla la nacionalización de la operación minera de Minera Panamá?
Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿puede indicarnos cuáles serían los costos para el Estado Panameño y si pretende tercerizar esa administración utilizando alguna figura jurídica de empresas mixtas con capital privado y público?
¿A cuánto asciende el contenido de concentrado de cobre y otros minerales que hay almacenado en la Mina de Donoso y que su Ministerio realizó la auditoría de dicho cobre en enero de 2025?
¿Cuál es el plan con ese contenido de cobre? ¿Se pretende exportar? ¿Quién quedará con las ganancias de ese cobre exportado? ¿De cuánto sería el monto de la venta de todo ese contenido o beneficiario final?
¿Cuántas veces los representantes del gobierno se han reunido con la empresa First Quantum para tratar el tema de los arbitrajes?
¿Cuántos procesos de arbitraje se han presentado por parte de la empresa minera y cuántos han sido suspendidos?
¿A cuánto asciende el monto de dichos procesos?
¿Quién está representando a Panamá ante estos procesos de arbitrajes?
¿Cuántas firmas de abogados han sido contratadas para tratar el tema?
¿Cuánto es el monto a la fecha que ha pagado el Estado a las firmas o abogados que nos están representando?
¿Cuáles son las acciones que está llevando el Ministerio de Comercio e Industrias en conjunto con el Ministerio de Ambiente para asegurar que los más de 300 compromisos del estudio del impacto ambiental se cumplan dentro de la auditoría con la empresa SGS Panamá Control Services?