Mirei Endara recibe la Medalla Fernando Eleta en evento de Apede

Mirei Endara de Heras, cofundadora y presidenta de Marea Verde Panamá, recibió al mediodía de este miércoles 20 de agosto la Medalla Fernando Eleta Almarán 2025.

La distinción le fue otorgada durante la reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

De acuerdo con la organización empresarial, este premio reconoce su aporte al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible del país.

Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, explicó que la elección de Endara responde a su papel como referente en sostenibilidad e innovación.

“Mirei es una panameña que encarna el compromiso con la sostenibilidad y la innovación, que ha demostrado que el liderazgo con visión y valentía es capaz de transformar realidades y abrir caminos hacia un futuro más responsable con nuestro entorno”, afirmó.

Fue Mercedes Eleta de Brenes, hija del fundador de Apede, Fernando Eleta Almarán, quien propuso otorgar el reconocimiento a Endara, exministra de Ambiente. La empresaria subrayó el perfil ciudadano que representa la galardonada.

“Mirei es modelo del ciudadano que este país necesita para ‘echar pa’lante’, para salir del estado de mediocridad y permisividad al que hemos llegado, donde todo vale y el ‘juega vivo’ imperan”, sostuvo Eleta de Brenes.

Endara agradeció el reconocimiento. “Don Fernando fue un hombre ejemplar: caballeroso, generoso, sensible con su prójimo, con su país y con el ambiente. Recibir un reconocimiento que lo evoca es, para mí, una gran satisfacción y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad”, indicó.

“Estoy convencida de que, si sumamos esfuerzos —desde el gobierno, la empresa privada, las ONG y las comunidades— podemos dejarles a nuestros hijos un país más limpio, más justo, más solidario y humano”, añadió.

La medalla Fernando Eleta Almarán es una distinción que se otorga a personas de reconocida reputación que hayan contribuido al desarrollo comercial y social en beneficio de la comunidad y del progreso nacional, destacó Apede.