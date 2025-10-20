Misión comercial a Silicon Valley busca posicionar a Panamá como ‘hub’ de innovación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara Americana de Comercio de Panamá (AmCham Panamá), en alianza con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), anunció la realización de una misión comercial a Silicon Valley, California, Estados Unidos, los días 28 y 29 de octubre de 2025.

La iniciativa busca abrir un puente directo entre Panamá y uno de los ecosistemas de innovación más influyentes del mundo, impulsando la cooperación tecnológica, la generación de alianzas estratégicas y la integración del país en nuevas cadenas de valor globales, se informó de manera oficial.

Por qué Silicon Valley

Según informó AmCham a través de un comunicado, Silicon Valley concentra compañías de tecnología de primer nivel, capital de riesgo, universidades, aceleradoras y emprendimientos que lideran la innovación a nivel mundial.

Durante la misión, la delegación panameña visitará empresas como Ericsson, Dell Technologies, AMD, Microsoft, KPMG y Anthropic, para conocer sus modelos de negocio, procesos de innovación y estrategias de escalamiento global.

DATO Entre los objetivos de esta misión se encuentran identificar alianzas estratégicas, fomentar la inversión tecnológica y promover a Panamá como centro de innovación aplicada.

El programa incluye el evento Doing Science in Panama, donde se presentará el potencial científico y tecnológico del país como destino atractivo para inversión, desarrollo e innovación aplicada. Se identificarán oportunidades concretas de colaboración, transferencia de conocimiento, inversión en I+D y generación de sinergias que permitan a Panamá pasar de receptor de tecnología a socio activo en la innovación global.

“A través de esta misión, Panamá da un salto estratégico: no solo se trata de importar conocimiento, sino de exportar innovación, de posicionar nuestro país como socio tecnológico de primer orden, y de articular un ecosistema donde ciencia, empresa y academia trabajen juntos para transformar nuestra competitividad regional”, afirmó Niurka Montero, presidenta de AmCham Panamá.

Impacto esperado en la economía y el ecosistema tecnológico

La misión forma parte de una estrategia de transformación tecnológica nacional que conectará talento, empresas e instituciones académicas con los principales actores de Silicon Valley.

Se espera generar nuevos proyectos de colaboración internacional que impulsen sectores clave como salud digital, inteligencia artificial, manufactura avanzada, servicios tecnológicos y logística digital.

Además, busca consolidar a Panamá como hub regional de innovación, aprovechando su ubicación estratégica, estabilidad económica y conectividad global.