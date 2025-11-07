Panamá, 07 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mercado laboral

    Mitradel confirma que Cervecería Nacional presentó sustento de 260 despidos

    Katiuska Hernández
    Mitradel confirma que Cervecería Nacional presentó sustento de 260 despidos
    Cervecería Nacional

    Cervecería Nacional entregó el jueves 6 de noviembre, ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral, los documentos que sustentan el despido de al menos 260 trabajadores.

    +info

    Mitradel pide a Cervecería Nacional documentos que justifiquen los despidosCervecería Nacional anuncia la reducción de personal por ‘caída de ventas y aumento de impuestos’

    Así lo confirmaron fuentes del ministerio, al señalar que se analiza cada uno de los casos para determinar si se cumplió con el debido proceso, conforme a lo establecido en el Código de Trabajo.

    En Mitradel estamos abiertos a que los trabajadores que consideren que su despido no fue justificado puedan acudir para revisar cada caso”, indicaron las fuentes.

    El pasado 1 de noviembre, Cervecería Nacional informó que, como parte de una reestructuración empresarial para adaptarse a la nueva realidad del mercado, decidió reducir su número de empleados.

    La empresa explicó que la medida responde a la caída de ventas en la industria cervecera y al aumento de los impuestos aplicados al sector durante el gobierno anterior.

    En un comunicado, la compañía señaló que la decisión busca optimizar procesos y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, asegurando además que las desvinculaciones se realizaron conforme a las leyes panameñas y respetando todos los derechos laborales de los trabajadores.

    La medida se da en un contexto de presión para la industria, tras el incremento del 44% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aprobado en junio de 2024 durante la administración de Laurentino Cortizo, que, según gremios empresariales, ha afectado las ventas y la estabilidad de las empresas del sector.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Hallan sin vida a Esteban De León Osorio, joven reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. Leer más
    • La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Leer más
    • Descentralización: investigación a 36 exrepresentantes revela lesión patrimonial que supera los $25 millones. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más