Panamá, 07 de abril del 2026

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    Mitradel insta a empresas a aplicar teletrabajo por dificultades de transporte

    Yasser Yánez García
    Mitradel insta a empresas a aplicar teletrabajo por dificultades de transporte
    Imagen de archivo.

    El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) exhortó a las empresas a adoptar medidas que garanticen el bienestar de los trabajadores, tras las afectaciones generadas por el incendio de este lunes 6 de abril debajo del puente de las Américas.

    A través de un comunicado, la entidad recomendó a los empleadores implementar mecanismos alternativos, como el teletrabajo u otras modalidades, con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones sin comprometer la seguridad ni el bienestar del personal.

    También instaron a flexibilizar los horarios de ingreso a las jornadas laborales, especialmente para colaboradores que residen en Panamá Oeste y trabajan en la capital, así como para quienes viven en la ciudad y laboran en el sector oeste.

    Mitradel señaló que estas recomendaciones responden a las dificultades de movilidad que se han generado tras el incidente, que obligó al cierre temporal del puente, una de las principales vías de conexión entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

    De igual forma, el presidente de la República, José Raúl Mulino, advirtió que la jornada de este martes 7 de abril será “compleja”, debido a las dificultades de movilidad que enfrentan miles de ciudadanos de Panamá Oeste.

    El mandatario solicitó tanto a ministros y directores de entidades públicas como al sector privado que adopten las consideraciones necesarias ante la situación.

    “Teniendo en cuenta lo sucedido hoy en el sector del Puente de las Américas, mañana será un día complejo y la asistencia a los puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Panamá Oeste será irregular”, señaló.

    Mulino agregó que se espera recuperar la normalidad “lo antes posible”.

    Yasser Yánez García

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