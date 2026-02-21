Panamá, 21 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Emiten comunicado

    Mitradel reitera estabilidad laboral en puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo de la Corte

    Mitradel suscribió una declaración conjunta con los representantes de los sindicatos portuarios, reafirmando el compromiso con la defensa del empleo, el diálogo permanente y la estabilidad del sector.

    Katiuska Hernández
    Vista de parte del puerto de Balboa en el Pacífico panameño. LP/Elysée Fernández

    El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), reiteró su compromiso con la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios y la continuidad operativa del sistema portuario panameño, luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

    En un comunicado oficial, el Mitradel destacó que la operación debe desarrollarse con responsabilidad, respeto al Estado de Derecho y protección plena del empleo.

    Mitradel reiteró que se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores.

    Además, expresó el respaldo a proveedores y clientes de los puertos, asegurando que se mantendrán los vínculos vigentes y que cualquier proceso administrativo se realizará de manera ordenada y sin variaciones en la operación.

    Jackeline Muñoz, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de la República de Panamá (MITRADEL). LP/Alexander Arosemena

    Como parte de las acciones adoptadas, el Mitradel instaló un equipo técnico de acompañamiento con presencia directa y canales de atención para orientar a los trabajadores, atender consultas laborales y canalizar inquietudes durante este proceso.

    Igualmente, el viernes 20 de febrero Mitradel suscribió una declaración conjunta con los representantes de los sindicatos portuarios, reafirmando el compromiso con la defensa del empleo, el diálogo permanente y la estabilidad del sector.

    La declaración fue acordada conjuntamente con representantes de los sindicatos Sintraporspa, Siretpoc, Sitravaap, Unisitrapopas, Sitraesesa, Untrap, Sitraportran y Sitevopbalcri.

    El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión que permitía a Panama Ports Company (PPC) —filial del grupo hongkonés CK Hutchison— operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

    El presidente José Raúl Mulino ha insistido en que la anulación del contrato debe ser respetada como una expresión válida del sistema judicial panameño y que no afectará la operatividad de los puertos.

    El Gobierno garantizará la continuidad operativa de los puertos, mientras se diseña un nuevo proceso de concesión bajo reglas distintas”, dijo el mandatario en su momento.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


