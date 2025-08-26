Miviot mantiene deuda de $92 millones por bono solidario de vivienda

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, informó que, a la fecha, mantiene un saldo pendiente por pagar de aproximadamente $92 millones en concepto de bono solidario.
Durante la sustentación del presupuesto del ministerio, este martes 26 de agosto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Jované explicó que, desde que asumieron la administración —en julio de 2024—, han cancelado unos $70 millones del Fondo Solidario de Vivienda.
Indicó que actualmente se realiza una revisión del inventario para conocer con exactitud el monto adeudado a los compradores que cumplen con la norma, puesto que el año pasado finalizó el desembolso de este fondo.
La labor se lleva a cabo junto con los promotores de vivienda.
La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, advirtió durante la sesión que, al parecer, el ministerio no podrá hacer frente a la deuda, ya que para 2026 solo se le presupuestaron $8 millones para el pago del bono.
Jované admitió que efectivamente solo le asignaron ese monto, que representa el pago a unos 800 compradores, pero que espera realizar, en los próximos meses, traslados de partidas para poder honrar esos compromisos.
En agosto del año pasado, el presidente José Raúl Mulino anunció que no renovaría el bono solidario.
Aseguró que no se podía seguir pagando porque había una incongruencia “con el pretexto del bono arrancan a construir urbanizaciones que en principio van a llevar ese beneficio para apartamentos y casas, sin preguntar al Estado si lo puede pagar o no”.
El Fondo Solidario de Vivienda venció en junio de este año y tenía como beneficio que el Estado aportaba $10,000 correspondientes al abono de la inicial para viviendas de hasta un máximo de $70,000.
Estaba dirigido a familias con ingresos de hasta $2,000, con el fin de facilitarles la adquisición de una unidad habitacional.