Modelo de gestión, visión estratégica y diversificación: los retos del Estado con Petroterminal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alejar la política de la administración de la empresa, establecer una gobernanza robusta y apostar por la diversificación de los servicios son los principales desafíos que tendrá el Estado panameño para operar PTP.

Luego de que el Gobierno anunciara que inició el proceso para adquirir el 100% de las acciones de Petroterminal de Panamá (PTP), surgen algunas interrogantes sobre la proyección y el manejo que el Estado le dará a esta empresa petrolera.

Este viernes 17 de julio se conoció la decisión del Gobierno de comprar el 41% que administra la empresa estadounidense NIC Holding Corp., con el objetivo de fortalecer la gestión de un activo estratégico bajo dirección panameña, para generar mayores beneficios económicos y oportunidades.

“El reto es que se mantenga el gobierno corporativo independiente y separado de la política, eso en Panamá es un gran reto, porque tenemos ejemplos de éxitos y fracasos”, afirmó Fernando Aramburú Porras, exministro de Economía y Finanzas y exadministrador de PTP.

Puso como ejemplo de éxito al Canal de Panamá, al Banco Nacional de Panamá, que tienen una gobernanza que se ha mantenido independiente de la política. Casos contrarios de empresas estatales no exitosas son el Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) o el Aeropuerto de Tocumen.

Planteó que la interrogante está en cómo aislar a PTP de la injerencia de los políticos. Establecer una entidad que se respalde en una gran gobernanza, robusta, independiente, que permita manejarla de manera eficiente y transparente.

Aramburú Porras resaltó que se necesita un administrador que conozca el negocio para que lo diversifique y crezca en el futuro para que sea exitoso.

“Se puede buscar un administrador que conozca el negocio, se puede buscar un nuevo socio que tenga esa visión de largo plazo y que se comprometa a hacer inversiones”, argumentó, al tiempo que recordó que el Estado no tiene capacidad para destinar inversiones importantes.

Una de las terminales portuarias de PTP. Cortesía

Sobre el valor estratégico y la diversificación, el exministro de Economía mencionó que será clave que las instalaciones permitan el trasiego, el almacenaje de otros productos que no sean solamente petróleo y derivados.

“Puede ser inclusive gas, estamos hablando de biocombustibles, estamos hablando de carbono, estamos hablando de hidrógeno, y otros productos energéticos que se están desarrollando y que van a seguir surgiendo”.

Aramburú Porras dijo que la decisión del Estado de adquirir estas facilidades obedece más a una decisión de tipo estratégico, de política de Estado, de hacerse de los activos estratégicos, con el objetivo de posicionarse como un centro logístico, un centro de transbordo, de valor agregado para la comunidad internacional en el manejo de las mercaderías y de los servicios.

Ayer, el Gobierno informó que el pago para adquirir el 41% de PTP se realizará mediante un mecanismo financiero que permite cubrir la inversión con los ingresos y flujos generados por la propia empresa.

En ese sentido, se afirma que la operación no requerirá recursos del Tesoro Nacional, no implicará endeudamiento público ni afectará el financiamiento de obras, programas sociales o inversiones del Gobierno.

Asimismo, se garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo existentes, la continuidad de los contratos con proveedores y la prestación de los servicios a los clientes de PTP.

Con respecto al precio de adquisición, se adelantó que será determinado conforme a la metodología establecida en el propio Contrato de Asociación, utilizando la fórmula previamente acordada y aplicada sobre los estados financieros auditados de Petroterminal de Panamá.