Moltó confirma la instalación del panel de arbitraje internacional por demandas de First Quantum contra Panamá por la mina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La conformación del panel de arbitraje de dos demandas contra Panamá por parte de la empresa First Quantum, empresa matriz de Cobre Panamá, en el proyecto minero de donoso, sorprendió al Ejecutivo.

La conformación del panel de arbitraje de dos demandas contra Panamá por parte de la empresa First Quantum, empresa matriz de Cobre Panamá, en el proyecto minero de donoso, sorprendió al Ejecutivo.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó la conformación del panel, pero a su vez aclaró que esta medida no afecta la suspensión de los arbitrajes, pues algunos incluso están vencidos.

"Sí, definitivamente lamentable, una noticia, en mi opinión, mal entendida. Se conformó el panel, nosotros vamos a hacer hoy día un comunicado desde el Ministerio de Comercio e Industria explicándolo, pero que se conforme el panel no significa que se deje la suspensión de los arbitrajes, de hecho hay un arbitraje que ya se cayó y no se puede volver a levantae", dijo el ministro.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) informó que el 10 de septiembre pasado quedaron conformados dos paneles arbitrales relacionados con reclamos interpuestos contra Panamá tras el cierre de la mina ubicada en los corregimientos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.

Se trata de los arbitrajes presentados por la canadiense First Quantum, concesionaria del proyecto, y Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp, que posee el 9% de la concesión minera.

