Panamá, 29 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Minería

    Moltó confirma la instalación del panel de arbitraje internacional por demandas de First Quantum contra Panamá por la mina

    Mario De Gracia / Katiuska Hernández
    Moltó confirma la instalación del panel de arbitraje internacional por demandas de First Quantum contra Panamá por la mina
    Vista de la mina a cielo abierto Cobre Panamá. Archivo EFE/Bienvenido Velasco

    La conformación del panel de arbitraje de dos demandas contra Panamá por parte de la empresa First Quantum, empresa matriz de Cobre Panamá, en el proyecto minero de donoso, sorprendió al Ejecutivo.

    +info

    Panel arbitral queda en firme en demandas de First Quantum contra Panamá por la minaDos procesos de arbitraje continúan, mientras contrato de auditoría de la mina llega a Contraloría

    El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó la conformación del panel, pero a su vez aclaró que esta medida no afecta la suspensión de los arbitrajes, pues algunos incluso están vencidos.

    "Sí, definitivamente lamentable, una noticia, en mi opinión, mal entendida. Se conformó el panel, nosotros vamos a hacer hoy día un comunicado desde el Ministerio de Comercio e Industria explicándolo, pero que se conforme el panel no significa que se deje la suspensión de los arbitrajes, de hecho hay un arbitraje que ya se cayó y no se puede volver a levantae", dijo el ministro.

    El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) informó que el 10 de septiembre pasado quedaron conformados dos paneles arbitrales relacionados con reclamos interpuestos contra Panamá tras el cierre de la mina ubicada en los corregimientos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.

    Se trata de los arbitrajes presentados por la canadiense First Quantum, concesionaria del proyecto, y Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp, que posee el 9% de la concesión minera.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • TI Panamá pide frenar los pagos a Hombres de Blanco: sus contratos ‘no tienen sustento legal’. Leer más
    • Punto de venta de Agroferias del IMA para este sábado 27 de septiembre. Leer más