Monitorean más de 500 mil dispositivos gubernamentales en Panamá ante amenazas de hackers

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental detalló que 15 instituciones e infraestructuras críticas del país ya cuentan con sistemas de monitoreo basados en inteligencia artificial para detectar posibles amenazas cibernéticas.

Quince de las instituciones e infraestructuras más críticas de Panamá ya operan bajo un sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial, capaz de detectar comportamientos anómalos y posibles ataques cibernéticos.

Así lo informó Adolfo Fábrega, director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), durante una conferencia de prensa realizada este lunes 11 de mayo sobre las incidencias de ciberseguridad en entidades estatales, en momentos en que varias instituciones públicas del país han sido blanco de ciberdelincuentes durante este año.

Fábrega explicó que las herramientas implementadas para responder a posibles ataques ya cubren el 100% del Gobierno Nacional.

“Eso quiere decir que hemos cubierto más de 500 mil dispositivos y entornos digitales que forman parte del ambiente de todas las instituciones a nivel gubernamental”, subrayó.

Conferencia de prensa realizada por la Autoridad de Innovación Gubernamental. LP Anel Asprilla

La protección se implementó mediante una plataforma tecnológica avanzada de Network Detection and Response (NDR), que utiliza inteligencia artificial para identificar y atender situaciones que podrían convertirse en incidentes de ciberseguridad.

El funcionario indicó que las instituciones protegidas fueron consideradas prioritarias debido a que manejan información sensible o prestan servicios con impacto directo en la población. Entre ellas mencionó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y el Ministerio de Economía y Finanzas.

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En cuanto a las inversiones, Fábrega señaló que en los últimos meses se han ejecutado contrataciones e implementaciones que superan los cinco millones de dólares en materia de ciberseguridad. Agregó que, en el caso específico de la AIG, la inversión ronda los seis millones de dólares.

Ataques recientes a instituciones públicas

En lo que va de año, varias instituciones públicas panameñas han sido objeto de ataques informáticos.

Hasta el momento, se han confirmado al menos cinco incidentes de alto impacto que afectaron infraestructuras estatales y la información que administran.

Entre los casos más recientes figuran la Caja de Seguro Social, la plataforma Panamá Emprende, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.

Fábrega sostuvo que los ataques no responden a un solo grupo y que, en la mayoría de los casos, persiguen fines económicos.

Los ciberdelincuentes buscan “encriptar bases de datos y pedir algún tipo de remuneración a cambio de entregar esa información en lugar de publicarla”, remarcó.

La autoridad reveló que en lo que va del año han invertido cerca de 6 millones de dólares en ciberseguriddad.

Las autoridades aseguraron que el fortalecimiento de estas herramientas busca reducir los riesgos frente a amenazas digitales cada vez más complejas, en un contexto global donde los ataques contra gobiernos e infraestructuras críticas continúan en aumento.