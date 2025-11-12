Moody’s: la inteligencia artificial, el cambio climático y el crédito privado marcarán las finanzas en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La calificadora Moody’s Ratings identificó cuatro fuerzas principales que definirán las condiciones crediticias en 2026: la polarización política y el debilitamiento de la gobernanza global, la rápida expansión del crédito privado, los avances tecnológicos impulsados por la inteligencia artificial (IA) y el impacto creciente de los desastres naturales.

El informe global Credit Conditions Outlook 2026, publicado esta semana, observa un crecimiento sostenido del crédito privado, que ha pasado de ser un mecanismo de financiamiento especializado a rivalizar con la banca tradicional.

“El crédito privado ha pasado de ser un mercado de nicho a convertirse en un competidor de la banca tradicional y de los mercados de deuda pública”, señala el informe.

“Su universo se está diversificando rápidamente, con gestores que ahora participan en financiamiento respaldado por activos, deuda de infraestructura y préstamos en dificultades”.

La calificadora estima que los activos bajo gestión del sector superan actualmente los 1.5 millones de millones de dólares (trillón en inglés) y podrían alcanzar los 3 millones de millones en 2028.

Área bancaria. Elysée Fernández

Según el análisis de Moody’s, este crecimiento responde a la búsqueda de rentabilidad en un entorno de tasas más altas y a la demanda de capital para sectores estratégicos como defensa, infraestructura y transición energética.

Sin embargo, Moody’s advierte que la falta de regulación, la creciente exposición de inversionistas minoristas y el aumento de préstamos con pago en especie incrementan los riesgos de liquidez y contagio financiero.

“El mercado se está volviendo cada vez más concurrido, y el relajamiento en la disciplina crediticia podría amplificar el estrés en caso de una recesión”, advierte la firma.

En América Latina, Moody’s destaca que los mercados locales de deuda aún enfrentan altos costos de financiamiento. Pixabay.com

La relación entre el crédito privado y los bancos también está cambiando. Las entidades financieras tradicionales han pasado de competir a colaborar con los fondos de crédito privado, otorgando financiamiento directo o creando asociaciones para aumentar sus retornos.

En América Latina, Moody’s destaca que los mercados locales de deuda aún enfrentan altos costos de financiamiento debido a la inflación y a presiones fiscales persistentes.

Países como Brasil, México y Colombia mantienen tasas internas superiores a las externas, situación que también afecta a economías dolarizadas como Panamá, que dependen de la estabilidad del flujo internacional de capitales.

Desastres naturales y costos crecientes

El informe subraya que los desastres naturales se están convirtiendo en un riesgo sistémico para las economías. En 2024, las pérdidas económicas globales alcanzaron 318 mil millones de dólares, con 137 mil millones asegurados, y Moody’s anticipa que la cifra de 2025 podría superar los 300 mil millones.

“Los eventos climáticos más frecuentes y costosos están trasladando el riesgo crediticio a hogares, empresas y gobiernos”, destaca el documento.

La situación climática y los desastres que se puedan generar tendrán un impacto en el mundo de los negocios. Foto de archivo de la NASA

En los mercados desarrollados, las aseguradoras han aumentado primas y limitado coberturas, lo que reduce el valor de las propiedades y presiona los ingresos fiscales. En los mercados emergentes, la inversión pública en adaptación climática se mantiene muy por debajo de los 387 mil millones de dólares anuales que serían necesarios hasta 2030.

Para América Latina y el Caribe —donde Panamá comparte vulnerabilidades similares— Moody’s enfatiza la necesidad de fortalecer la resiliencia climática y de aprovechar instrumentos financieros innovadores como bonos catastróficos y deuda vinculada al clima, los cuales pueden mitigar parcialmente el riesgo para los gobiernos y las aseguradoras.

Tecnología e inteligencia artificial

La calificadora también proyecta que los avances tecnológicos y la adopción de inteligencia artificial (IA) seguirán impulsando inversiones masivas en infraestructura digital.

Solo en centros de datos y chips, la inversión global podría superar 2 millones de millones de dólares en los próximos cuatro años, aunque Moody’s advierte sobre el riesgo de sobrecapacidad y de aumento de costos energéticos.

El avance de la Inteligencia Artificial marcará tendencia en 2026

“La velocidad con que la IA generará los beneficios esperados sigue siendo incierta, y el gasto masivo recuerda al auge tecnológico de finales de los años noventa”, señala el informe.

Los países y empresas que controlen la cadena de valor de la IA —desde los materiales críticos hasta el desarrollo de modelos— serán los que capten el mayor valor económico, mientras que los rezagados podrían enfrentar presiones de margen o desplazamiento competitivo.