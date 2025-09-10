Moody’s: Panamá crecerá 4%, pero enfrenta riesgos

Exclusivo Suscriptores

La calificadora de riesgo Moody’s mantiene su previsión de que Panamá crecerá 4% en 2025, un desempeño positivo frente a la región aunque menor al 5% sostenido que caracterizaba al país en años anteriores.

El impulso provendría de proyectos de infraestructura como la tercera línea del Metro y obras del Canal, del sector construcción residencial que podría reactivarse luego de la reforma de la Ley de Interses Preferenciales, la expansión del crédito y los aportes del Canal de Panamá, que generan inversión y empleo formal.

“El crecimiento es esencial porque genera empleo, consumo e ingresos fiscales, elementos que ayudan a la consolidación fiscal”, destacó Renzo Merino, vicepresidente sénior de Crédito Soberano y Riesgo de Moody’s Ratings, durante la conferencia de prensa luego del foro Moody’s Inside LatAm Panamá 2025.

Merino agregó que para el año 2026 también se espera un crecimiento similar en alrededor del 4%.

Aunque por una parte las perspectivas son positivas, el analista admitió que el país se mantiene al filo del grado de inversión.

La agencia mantiene desde noviembre de 2024 a Panamá en una calificación de Baa3 con perspectiva negativa, lo que coloca al país “a un escalón de perder el grado especulativo”.

Merino dijo que, aunque el actual Gobierno “está tratando de cumplir con las metas de déficit fiscal y controlar el gasto”, no es suficiente y persisten rigideces presupuestarias que limitan la maniobra, como leyes que obligan aumentos salariales o asignaciones de 7% del PIB a educación.

“Panamá ahora está al borde del grado de inversión”, subrayó el analista, al señalar que la deuda pública ha aumentado cerca de 20 puntos del PIB desde 2019 y que el pago de intereses “consumirá entre 18% y 19% de los ingresos del Gobierno” este año, una de las cargas más altas del mundo después de India.

Merino explicó que la perspectiva negativa en la que está la calificación soberana de Panamá, refleja el deterioro fiscal significativo, con déficits elevados y una deuda en aumento tras la administración pasada.

Precisa que la clave ahora es si el actual gobierno logrará estabilizar la deuda en 2025-2026 con medidas de consolidación fiscal y enviar señales claras al mercado de la disciplina fiscal.

Moody’s identificó además factores de riesgo como los litigios mineros, que podrían generar pasivos equivalentes a más del 25% del PIB. Merino reconoció que la reforma a la Caja de Seguro Social fue “necesaria y urgente”, pero recordó que representa un costo fiscal de 1% del PIB que deberá asumirse en un marco de gasto cada vez más rígido.

En cuanto a los ingresos, precisó que “están por debajo de lo presupuestado”, debido a que el plan fiscal de 2025 partía de supuestos inflados y requería sobreestimaciones para cumplir con la regla del déficit de 4%. Además, la reducción en la inversión pública afecta la actividad económica, aunque los salarios y planillas se han mantenido relativamente estables, lo que refleja cierto control en el gasto corriente.

El déficit fiscal al segundo trimestre ya supera el 2% del PIB, y la lentitud en la publicación de datos oficiales debilita la credibilidad ante los inversionistas. En ese contexto, el costo de financiamiento ha subido:

“Más allá de la opinión de las calificadoras, está la opinión del mercado, y hoy emitir un bono a Panamá le costaría más del 6%, cuando antes lo hacía al 3 o 4%”, señaló Merino.

De cara al futuro, Moody’s evaluará nuevamente la nota de Panamá en noviembre de 2025, cuando un comité soberano analizará si se mantiene el Baa3 con perspectiva negativa, se aplica una rebaja o se mejora la perspectiva si hay señales claras de disciplina fiscal.

Merino recordó que perder el grado de inversión tendría consecuencias duraderas: “Cuando un país lo pierde, recuperarlo puede tomar entre 7 y 10 años”.