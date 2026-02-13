Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El banco de inversión estadounidense estima que, aun si se concreta un acuerdo este año, el Estado no recibiría ingresos significativos antes de 2028, debido al período de transición previo al reinicio de la producción.

Un informe del banco de inversión Morgan Stanley proyecta que el Gobierno panameño podría estructurar un plan para reabrir la mina Cobre Panamá ubicada en Donoso, que operaba Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, mediante decreto ejecutivo, aunque los ingresos fiscales derivados de su operación no se materializarían antes de 2028.

En sus “Trip Notes” sobre Panamá, el banco de inversión señala que la auditoría ambiental del proyecto podría concluir en abril y que el presidente José Raúl Mulino tendría espacio para hacer un anuncio en su discurso del 1 de julio de este año.

Sin embargo, advierte que la concreción de un acuerdo podría extenderse hacia finales de 2026 y que la mina no retomaría producción sino hasta inicios de 2027, con un período de transición de entre seis y doce meses antes de alcanzar niveles plenos de operación.

El informe subraya que la moratoria minera vigente impide otorgar nuevas concesiones, por lo que el mecanismo más viable sería una reapertura mediante decreto, amparada en la figura constitucional que permite al Estado explotar recursos minerales directamente o a través de contratistas.

“En línea con las discusiones del último año, esperamos que las autoridades estructuren un acuerdo para reabrir la mina Cobre Panamá mediante decreto”, destaca el reporte.

Bodega de Concentrado de Cobre. Foto de Archivo La Prensa/ Alexander Arosemena

En materia fiscal, Morgan Stanley advierte que el impacto de la operación de esta mina de Donoso, no sería inmediato. Si no se establece un esquema de regalías, el Gobierno dependería de impuestos sobre la renta, cuyos pagos se efectúan al cierre del ejercicio fiscal. Bajo ese escenario, los recursos no ingresarían al Tesoro antes de 2028.

La firma financiera también destaca que el éxito político del proceso dependerá de la capacidad del Ejecutivo para vincular los ingresos mineros con obras concretas.

Recalca que el presidente Mulino ya ha anunciado proyectos financiados con $29 millones obtenidos de la venta del concentrado de cobre almacenado, una estrategia que, según el informe, busca mejorar la percepción pública tras la crisis social de 2023 que culminó con el cierre de la mina.

José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía

Aunque el banco observa una leve mejora en el clima de opinión, advierte que el respaldo ciudadano seguirá siendo un factor determinante para cualquier decisión.

Desde la perspectiva de los mercados, Morgan Stanley considera que un anuncio formal sobre la mina podría reducir riesgos de degradación crediticia en el corto plazo, aunque mantiene cautela sobre los desafíos fiscales estructurales del país.

Estatus de las operaciones mineras

Actualmente, los arbitrajes internacionales que pesaban sobre el Estado tras el cierre de las operaciones de la mina de Cobre Panamá, en noviembre de 2023 —luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato entre el Estado y la filial de First Quantum Minerals— se mantienen suspendidos.

En su lugar, se abrió un período de conversaciones que incluye la aprobación, en mayo de 2025, del Plan para la Preservación y Gestión Segura del proyecto, así como la auditoría integral que actualmente está en desarrollo.

Como parte de estas medidas, el Gobierno también autorizó la exportación del concentrado de cobre acumulado tras el cierre, operación que generó $29 millones en regalías para el Estado.

Fotografía aérea del proyecto Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) en Donoso (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Otra de las acciones aprobadas contempla el procesamiento de material rocoso existente en la mina, lo que implicará la contratación de unas 700 personas. Puntualmente se procesarán más de 38 millones de toneladas de roca, cuyo tratamiento generará alrededor de 70 mil toneladas de cobre.

No obstante, el Gobierno ha reiterado que esta actividad no supone la reactivación total de las operaciones mineras, sino una medida puntual vinculada a la gestión segura del sitio.

Hasta la fecha han salido tres informes preliminares de la auditoría integral que hace la firma SGS de la mina.