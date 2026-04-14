Motorizados de PedidosYa paralizan labores en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los motorizados afiliados a la plataforma PedidosYa Panamá realizaron este lunes 13 de abril un cese temporal de labores, en reclamo de mejoras en las tarifas y condiciones de trabajo, lo que ha afectado a comercios y usuarios del servicio de entregas a domicilio.

Voceros del gremio explicaron que la acción no debe interpretarse como una huelga o manifestación, sino como una paralización temporal, argumentando que los repartidores operan como socios comerciales independientes, pero aseguran que la empresa los trata como colaboradores con exigencias similares a las de un empleado, sin otorgarles beneficios laborales.

Entre las principales quejas, señalaron el aumento del costo de la gasolina, la reducción de tarifas, la falta de un seguro de cobertura asumido por la empresa, el mantenimiento de las motocicletas costeado por los propios repartidores y evaluaciones que consideran injustas, además de horarios extensos sin pausas adecuadas.

El gremio indicó que el cese se basa en tres puntos clave, entre ellos el rechazo a un nuevo sistema de pago por kilometraje, que, según explican, no se ajusta a la realidad vial de Panamá debido al tráfico. También cuestionan el pago prorrateado por rutas múltiples, cuando consideran que cada entrega debe pagarse de forma individual.

Los representantes afirmaron que, hasta el momento, no han tenido comunicación directa con la empresa, y denunciaron que algunos motorizados han sido presuntamente amenazados con bloqueos en la plataforma. Hicieron un llamado al diálogo y solicitaron a PedidosYa abrir un canal de negociación para llegar a acuerdos que permitan retomar operaciones.

Según los voceros, en Panamá hay unos 3,500 comercios afiliados y cerca de 2,500 a 3,000 motorizados activos, por lo que advirtieron que, de mantenerse la paralización, el impacto podría extenderse en distintos puntos del país. De hecho, adelantaron la medida continúa este martes 14 de abril.

Además de las denuncias por falta de seguro y reducción de ingresos, los motorizados difundieron una imagen en la que explican el impacto del nuevo esquema de pagos.

Según el gremio, la tarifa base actual es de $2.50, lo que representaría ingresos aproximados de $1,250 al mes si se completan 500 pedidos mensuales. Sin embargo, aseguran que con el sistema que califican como “el que roba”, el pago se calcula por componentes: $1.50 de base, $0.25 extra G1, $0.10 por kilómetro recorrido, $0.15 por kilómetro de entrega y $0.10 por multiplicador, lo que suma una tarifa total de $2.10 por pedido, equivalente a $1,050 mensuales por 500 entregas.

En contraste, los repartidores señalan que el modelo que consideran “justo” debería establecer una tarifa base de $3.50, lo que elevaría los ingresos a $1,750 al mes por la misma cantidad de pedidos.

El gremio sostiene que estos cambios representan una “devaluación de tarifas” y menos dinero por su trabajo, por lo que reiteraron el llamado a sumarse al cese temporal de labores hasta que la empresa abra un proceso de negociación.

Además, un vocero del gremio —que solicitó reserva de su identidad— aseguró que la paralización no responde a actos violentos ni a intenciones de alterar el orden público.

“El movimiento no es anarquista ni vandálico”, afirmó, al tiempo que sostuvo que tanto extranjeros como panameños dentro del gremio conocen sus deberes, pero también sus derechos.

Según explicó, la inconformidad surge porque la empresa opera bajo contratos de servicios profesionales, pero —a su juicio— intenta imponer condiciones propias de una relación laboral, como horarios y sanciones, sin reconocerlos como empleados ni brindarles prestaciones.

El representante recordó que en 2022 se intentó impulsar un anteproyecto para regular las plataformas digitales, pero no prosperó. “El motorizado es claro: o somos empleados o no lo somos”, señaló.

Reiteró que entre los puntos que rechazan es el pago basado en kilometraje y prorrateo por hora, al considerar que el usuario paga por un “delivery” y no por el tiempo que tarde el motorizado en completar la entrega.

A esto se suma, dijo, el impacto del aumento del combustible, la inflación y los costos que deben asumir directamente los repartidores, como gasolina, mantenimiento de la moto, afiliación a la plataforma, seguro contra accidentes y otros gastos operativos.

El vocero también denunció la existencia de “tarifas ocultas” que elevan el costo final para el consumidor, mientras el motorizado recibe un pago menor. Como ejemplo, mencionó que un producto puede costar más en la aplicación que en el comercio físico, sin que exista una regulación clara sobre esos recargos.

El vocero aseguró que el paro es indefinido y que este lunes se registró un respaldo de entre 85% y 90% del gremio. “Esto es una muestra para que la empresa entienda que sin los motorizados no hay operaciones”, advirtió.

Hasta el momento la empresa no ha dado su versión.