Movimiento de pasajeros de cruceros creció 15.6% y supera los 460 mil visitantes entre enero y mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mes con mayor movimiento de viajeros en cruceros a través de Panamá fue enero con 140,783 personas según datos de la Autoridad Marítima de Panamá.

El movimiento de pasajeros de crucesos en Panamá experimentó un dinamismo en los últimos cinco meses de este año al crecer en 15.6% según datos publicados por la Autoridad Marítima de Panamá, al cierre de mayo.

Entre enero y mayo de 2026 se movilizaron en total 460,156 pasajeros de cruceros, frente a 397,975 pasajeros en igual periodo de 2025, lo que representa un aumento de 62,181 pasajeros adicionales, equivalente a 15.6%.

El comportamiento contrasta con el registrado un año antes. Entre enero y mayo de 2024 se contabilizaron 396,054 pasajeros, por lo que en 2025 el incremento había sido de apenas 0.5%, unos 1,921 pasajeros adicionales. En cambio, al comparar 2026 con 2024, el movimiento acumula un crecimiento de aproximadamente 16.2%, equivalente a 64,102 pasajeros adicionales.

Pasajeros abordando uno de los cruceros en la terminal de Colón 2000.

La llegada de más cruceros que establecer su puerto base en Panamá como el caso de Royal Caribbean que desde octubre de 2025 arribó con el Serenade of the Seas, que cubrió itinerarios hacia las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao) hasta abril de 2026 y entre la ruta con el Grandeur of the Seas, que opera entre mayo de 2026 y abril de 2027, es unos de los impulsores del movimiento de viajeros por esta vía.

Al igual, que otras rutas de cruceros por el Pacífico y el Atlántico que también atraen turistas por esa vía.

Cifras preliminares que había dado la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) reportó que los principales puertos de cruceros recibieron 220,813 pasajeros entre enero y abril de 2026, lo que equivale a 22,727 más que los 198,086 contabilizados en igual periodo de 2025, para un crecimiento de 11.5%.

Turistas en el Casco Antiguo. LP/Elysée Fernández

En ambas estadísticas, tanto en las de la AMP como en las de turismo, se observa una aceleración de la actividad a partir de marzo, con incrementos de dos dígitos durante marzo y abril.

Además de las personas que llegan al país y se van por la vía de cruceros, la ruta interoceánica del Canal, es una de las más usadas por estos barcos para transitar.

Reportes de la Autoridad del Canal de Panamá indican que entre octubre de 2025 y junio de 2026, es decir, los 9 meses del año fiscal, se registró el tránsito de 179 embarcaciones de pasajeros, principalmente cruceros.