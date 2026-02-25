Movimiento en los puertos panameños creció 8.1% en enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El trasbordo —que concentra casi el 90% de la carga— impulsó el resultado del primer mes del año.

El movimiento de contenedores en el Sistema Portuario Nacional (SPN) de Panamá inició en 2026 con cifras positivas. En enero se movilizaron 864,185 TEUs, lo que representa un crecimiento de 8.1% en comparación con el mismo mes de 2025, según datos preliminares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el segmento de trasbordo, que continúa siendo el motor del sistema portuario panameño.

Del total movilizado en enero, 776,985 TEU correspondieron a trasbordo, un aumento de 9.3% frente a enero de 2025.

Fotografía desde el muelle del puerto de PSA Panamá, en momentos en que pasa un buque portacontenedores por el lecho del Canal de Panamá con dirección al puente de Las Américas, y en el fondo está el puerto de Balboa. LP/Elysée Fernández

En tanto, la carga local (importación y exportación) sumó 81,459 TEU, con una disminución de 4% interanual, mientras que el movimiento hacia Zona Libre alcanzó 5,741 TEU.

El trasbordo representa así cerca del 90% del total de contenedores movilizados en el país, confirmando el papel estratégico de Panamá como hub logístico regional.

Variación por puertos

El desempeño fue mixto entre las distintas terminales portuarias:

SSA Marine Mit anteriormente llamado Manzanillo International Terminal : Movilizó 271,989 TEU , un crecimiento de 33.3% respecto a enero de 2025 (204,013 TEU).

Colon Container Terminal (CCT) : Registró 170,522 TEU , un aumento de 28.1% frente a los 133,149 TEU del año anterior.

PSA Panama International Terminal : Alcanzó 115,060 TEU , con un leve incremento de 0.8% comparado con enero de 2025 (114,139 TEU).

Balboa : Movilizó 227,444 TEU , lo que representa una disminución de 1.7% frente a los 231,405 TEU registrados un año antes.

Cristóbal : Totalizó 76,172 TEU , con una caída de 26.2% respecto a enero de 2025 (103,270 TEU).

Bocas Fruit Co.: Reportó 2,998 TEU, una reducción de 77.9% frente a los 13,592 TEU del mismo mes del año pasado.

El resultado de enero estuvo marcado, en algunos puertos, por un mayor incremento en las operaciones de trasbordo, impulsado por el dinamismo del comercio regional. En contraste, en las terminales donde se registró una disminución, esta respondió a un proceso de consolidación de carga y a que una parte importante de los clientes adelantó sus importaciones en el último trimestre de 2025, ante la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos.

El retroceso en el movimiento del puerto de Bocas Fruit Co., en Changuinola, Bocas del Toro, se atribuyó a la caída en las exportaciones de banano tras la paralización de la producción y de las fincas procesadoras de Chiquita, registrada entre mayo y julio por las protestas de un grupo de trabajadores. Aunque la producción en las plantaciones se ha retomado desde mediados de octubre de 2025, los volúmenes de exportación aún se mantienen en niveles incipientes para levantar el movimiento del puerto.

El valor de la logística en Panamá

La logística aportó 11.8% del producto interno bruto (PIB) del país en 2024, consolidándose como uno de los principales motores de la economía panameña, según el Informe Económico Ejecutivo Mensual de enero de 2026 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el aporte de la actividad logística —transporte, almacenamiento y correo— al PIB pasó de $6,887 millones en 2018 a $9,613.1 millones en 2024, un crecimiento acumulado de 39.6%, elevando su peso de 10.2% a 11.8%.

Entre enero y septiembre de 2025 el sector sumó $8,367.1 millones, con un alza interanual de 15.3%, explicando 27.8% del crecimiento del PIB real en ese período.

En el ámbito operativo, el sistema portuario movilizó más de 9.83 millones de TEUs en 2025, un incremento de 3.6%, con 59% del volumen concentrado en el Caribe y 41% en el Pacífico; además, 89% de las operaciones correspondió a trasbordo, lo que evidencia la alta integración de Panamá en las cadenas globales.

Por su parte, el Canal de Panamá cerró el año fiscal 2025 con 13,404 tránsitos (+19.3%), ingresos por $5,705 millones (+14.4%) y una ganancia neta preliminar de $4,134 millones.

En materia laboral, el informe indica que, pese al crecimiento sostenido del valor agregado del sector logístico, la recuperación del empleo ha sido más moderada.

En 2024 se contabilizaron 138,892 ocupados, un nivel similar al registrado antes de la pandemia, lo que —según Apede— refleja una mayor intensidad de capital y mejoras en la eficiencia operativa.

El gremio sostiene que el próximo salto competitivo no solo dependerá de la infraestructura existente —Canal, puertos, aeropuerto y zonas francas—, sino también de la modernización institucional, la facilitación del comercio, la interoperabilidad digital y el fortalecimiento del capital humano especializado.