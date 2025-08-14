Panamá, 14 de agosto del 2025

    Industria láctea

    Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’

    Yolanda Sandoval
    La producción de leche se ha visto impactada por el incremento en los costos de los insumos importados como fertilizantes. Archivo

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, lanzó este jueves, 14 de agosto, un mensaje contundente en lo que considera la defensa de la producción láctea panameña. “Si no compran leche nacional, no importan, sencillo”.

    Sus declaraciones surgen tras el anuncio de Nestlé en Panamá, de reducir temporalmente la producción de su línea de leche evaporada Ideal en la planta de Natá de los Caballeros, debido a la baja demanda y al incremento de sustitutos importados que han modificado el consumo local.

    Cuando esto ocurrió, los ganadores alertaron del impacto. Indicaron que se están dejando de comprar unos 16 mil litros de leche y se perjudicará a más de 400 productores agropecuarios principalmente de dedicados a la leche grado C.

    Este jueves, Mulino informó que trabaja junto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en una solución integral para absorber los litros diarios que Nestlé ha dejado de comprar.

    “El ministro del MIDA tiene una orden mía de no permitir que se pierda la producción de leche. Este es un tema que atiendo en dos sentidos: con medidas inmediatas de emergencia y medidas estructurales para el proceso productivo de leche”, afirmó.

    Cerco al queso falso

    Dentro de las gestiones urgentes, el presidente reveló que el MIDA sostuvo una reunión con las principales cadenas de pizzerías para fomentar el uso de productos nacionales, en especial el queso mozzarella local, lo que ayudaría a incrementar la compra de leche grado C.

    Mulino también advirtió sobre la presencia de “queso falso” importado en el mercado y elaborado con sustitutos no lácteos, y pidió al MIDA exigir a los comercios que identifiquen claramente cuando un producto no esté hecho con queso o leche real.

    “Hicimos énfasis en que utilicen el queso mozzarella local, lo que ayudaría a comprar la leche grado C y darle salida a la producción”, dijo.

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web


