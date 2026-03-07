Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino se reunió en Miami con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright, para analizar proyectos energéticos y logísticos que impulsa Panamá.

El proyecto del gasoducto por el Canal de Panamá y la interconexión eléctrica con Colombia fueron dos de los planes que abordó el presidente José Raúl Mulino en una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright, en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas que se celebra en Miami, Florida.

El mandatario presentó a los funcionarios estadounidenses los proyectos que impulsa Panamá para consolidarse como un centro energético en la región y fortalecer su posición como hub logístico para el comercio mundial en los que también se incluyen dos megapuertos y el centro multimodal de Puerto Armuelles.

El presidente Mulino le explicó a los funcionarios estadounidenses que estas dos megaobras pondrán al país en el mapa energético.

Reunión del presidente Mulino con el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright y el secretario de comercio también de EUA, Howard Lutnick. Cortesía

Sostuvo que Panamá ha redefinido su estrategia marítima para mantener su liderazgo como centro logístico y de marina mercante al servicio del comercio mundial.

Según el comunicado de Presidencia igualmene se planteó los planes de dos megapuertos y el centro multimodal de Puerto Armuelles.

Tanto Wright como Lutnick manifestaron su disposicion de colaborar con Panamá.

Etapas de los proyectos

El proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, según ha declarado la Secretaría Nacional de Energía, se encuentra en su fase final previa a la decisión de inversión, con un avance estimado del 95% de los estudios tras más de 20 años de planificación. El proyecto, valorado en alrededor de $800 millones, ya superó las etapas principales de diseño técnico y estudios, y ahora enfrenta su último 5% de retos, centrados en la aprobación de licencias ambientales, consultas con comunidades indígenas y afrodescendientes, y definiciones regulatorias entre ambos países.

Durante 2026 se espera cerrar estos procesos y alcanzar el “punto de no retorno”, que permitiría tomar la decisión final de ejecución y estructurar el financiamiento del proyecto bajo un esquema de project finance.

En el caso del proyecto de gasoducto a través del Canal de Panamá, la iniciativa se encuentra actualmente en una fase de precalificación de empresas interesadas en participar en el desarrollo de la obra. El Canal de Panamá publicó el 30 de enero los pliegos de precalificación para esta iniciativa.

Los pliegos, disponibles en el sitio web oficial del Canal de Panamá (concesiones.delcanal.com), establecen los requisitos y la documentación que deberán presentar las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación para la construcción del corredor energético o gasoducto a través del istmo.

Imagen mostrada por el Canal de Panamá sobre el proyecto del gasoducto. LP/Katiuska Hernández

En este proceso, la administración del Canal ha sostenido reuniones con compañías del sector energético como ExxonMobil, Chevron, Phillips 66, Energy Transfer, ENEOS, Targa Resources, Sumitomo Corporation y SMBC, además de otras empresas especializadas en logística y almacenamiento de hidrocarburos.

El proyecto contempla la operación, mantenimiento y gestión comercial de un corredor energético destinado al transporte de propano, butano y etano entre el Atlántico y el Pacífico. La infraestructura incluiría un ducto de aproximadamente 76 kilómetros, así como terminales marinas y terrestres en ambas costas, ubicadas en Black Tank, en el Atlántico, y Farfán, en el Pacífico, con una capacidad nominal de hasta 2.5 millones de barriles diarios.

De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá, el desarrollo del proyecto se ejecutará en tres fases: la primera corresponde a la definición del proyecto, que abarca estudios de ingeniería y la evaluación de impacto ambiental hasta la decisión final de inversión; la segunda incluye ingeniería detallada, adquisiciones, construcción y puesta en servicio; y la tercera contempla la operación, mantenimiento y gestión comercial de la infraestructura.

El proceso de precalificación establece como fechas clave el 25 de marzo de 2026 para la recepción de consultas de las empresas interesadas y el 8 de abril de 2026 para la presentación de propuestas. Como parte de los requisitos financieros, los participantes deberán acreditar ingresos brutos acumulados de al menos $2,500 millones y un patrimonio contable mínimo de $7,500 millones durante los últimos tres años.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, explicó en enero a La Prensa que el gasoducto interoceánico busca responder al crecimiento del transporte de gas licuado y gas LPG desde el Golfo de Estados Unidos hacia los mercados de Asia. Canal.