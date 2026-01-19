Panamá, 20 de enero del 2026

    Viaje oficial #20

    Mulino abre agenda económica de Panamá en Davos con presidentes de Singapur y Suiza

    Yasser Yánez García
    El presidente José Raúl Mulino, junto a su homólogo de Suiza, Guy Parmelin. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, inició este lunes 19 de enero, su agenda oficial en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que se celebra en Davos, Suiza.

    Durante la jornada, Mulino se reunió con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en el que ambos mandatarios acordaron estrechar las relaciones diplomáticas y comerciales entre sus países, detalla un comunicado de la Presidencia de la República. Suiza es en la actualidad el tercer mayor inversionista en Panamá, con un capital estimado en $5.5 mil millones, concentrado principalmente en los sectores comercial, financiero y de la industria manufacturera.

    En el encuentro, el mandatario panameño destacó que la reciente integración de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), el quinto bloque comercial más grande del mundo, posiciona al país, a través de su plataforma logística, como una puerta de entrada para la industria farmacéutica suiza hacia Suramérica.

    Por su parte, Parmelin expresó interés en conocer la estrategia de la marina mercante panameña, así como el potencial logístico del país en torno al Canal de Panamá. En ese contexto, Mulino expuso los proyectos que se desarrollan en la vía interoceánica, entre ellos el reservorio de Río Indio, la construcción de dos megapuertos y un gasoducto.

    Ambos presidentes destacaron además las ventajas que aporta la reciente apertura de la embajada de Panamá en Berna y la solicitud formal para que Suiza se adhiera al Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá.

    En materia comercial, las delegaciones coincidieron en el interés de impulsar el intercambio bilateral. El café se mantiene como el principal producto de exportación panameño hacia Suiza, mientras que desde el país europeo destacan las exportaciones de productos farmacéuticos, relojería, aparatos ópticos y bebidas alcohólicas, entre otros.

    Como parte de su agenda en Davos, el presidente Mulino también sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. En el encuentro, invitó al sector empresarial de ese país asiático a ampliar sus inversiones en Panamá en áreas como aviación, tecnología, energía y logística, aprovechando la plataforma de conectividad panameña para acceder al mercado latinoamericano.

    El presidente José Raúl Mulino junto con sus ministros en reuniones bilaterales con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. Cortesía, Presidencia de la República

    Shanmugaratnam manifestó interés en facilitar el retorno de operaciones de la industria de aviación de Singapur en Panamá y coincidió con Mulino en la conveniencia de realizar una visita oficial a Singapur, que permita concretar encuentros entre misiones empresariales de ambos países.

    Asimismo, Panamá expresó su interés en que Singapur se convierta en un enclave estratégico dentro del proyecto de desarrollo de semiconductores, dada su capacidad de innovación tecnológica. Mulino aprovechó el encuentro para invitar formalmente a Singapur a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, como garantía para el comercio mundial.

    En estas reuniones, el presidente Mulino estuvo acompañado por los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; José Ramón Icaza, del Canal de Panamá; y Julio Moltó, de Comercio e Industrias, así como por Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.

