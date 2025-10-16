Mulino acelerará concesiones de tres aeropuertos del interior y exige pago de tasas aéreas en Río Hato: Si no quieren pagar, ‘son unos runchos’

El Gobierno acelerará el proceso de concesión de tres de los aeropuertos del interior del país para que se concreten antes de que finalice este año. Uno de los modelos es que se concesiones a un mismo operador las tres terminales aéreas.

La concesión sería para los aeropuertos Enrique Adolfo Jiménez de Colón, Enrique Malek en David, Chiriquí y el aeropuerto de Río Hato, Scarlett Martínez.

Así lo anunció el presidente José Raúl Mulino en el convesatorio semanal, al indicar que espera concluir este proceso antes del 31 de diciembre, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad aérea y la competitividad del país.

“Espero concluir antes del 31 de diciembre todo el proceso para las concesiones de los otros tres aeropuertos, Río Hato, David y Colón, cada uno en su modalidad y utilidad correspondiente”, afirmó el mandatario.

Entre enero y agosto de este año, el aeropuerto de David movilizó 205,922 pasajeros, el de Río Hato proceso a 47,773 pasajeros y el de Colón solamente movilizó a 177 personas.

Crece el movimiento de pasajeros en Tocumen

Mulino destacó además el crecimiento sostenido del aeropuerto internacional de Tocumen, que ya supera los 15 millones de pasajeros entre enero y septiembre, un aumento del 8% respecto al mismo período de 2024.

✈️ El presidente Mulino destacó que el Aeropuerto de Tocumen superó los 15 millones de pasajeros, un aumento del 8% respecto al año anterior.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/2u4fMWu767 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 16, 2025

Indicó que solo en septiembre se registraron 13,556 operaciones aéreas, lo que representa un incremento del 9% frente al mismo mes del año anterior.

“Seguimos trabajando para que ese aeropuerto sea una plataforma clave para la competitividad del país y está siendo sometido a consultorías internacionales con ese propósito”, expresó el presidente.

Llamado a pagar la tasa en Río Hato

Durante su intervención, Mulino también se refirió al incumplimiento del pago de la tasa aeroportuaria por parte de algunas aeronaves privadas que operan en el aeropuerto de Río Hato, Scarlett Martínez.

“En el aeropuerto de Río Hato hay aviones privados que se niegan a pagar la tasa aeroportuaria para aterrizar y usar el aeropuerto. Le dije al gerente de ese aeropuerto que, por orden mía, cobre la tasa, que además es una guayaba: 30 y pico de dólares”, dijo el mandatario.

El presidente calificó de “runchos” a los dueños de aviones privados que evaden el pago, subrayando que ningún usuario está exento de cumplir con las tarifas establecidas.

“Yo tengo un avión que vale 2 o 3 millones de dólares y no quiero pagar 30 dólares por aterrizar ahí, soy un runcho. Así que a esos runchos van a tener que pagar la tasa aeroportuaria de Río Hato como corresponde”, enfatizó.

🗣️ Mulino: “En el aeropuerto de Río Hato los aviones privados van a tener que pagar la tasa aeroportuaria como corresponde. No puede ser que alguien con un avión de $3 millones no quiera pagar $30”.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/Mbb4SQYkg4 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 16, 2025

Mulino aclaró que la medida no busca afectar la aviación privada, sino garantizar el cumplimiento de las normas.

“No es que vamos a desaparecer la aviación privada, como dicen apenas uno toca a alguien sagrado. Van a tener que pagar su tasa como cualquiera no runcho”, añadió.

La orden de cobro está en vigor desde esta semana, según confirmó el propio mandatario.