Panamá, 16 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Transporte aéreo

    Mulino acelerará concesiones de tres aeropuertos del interior y exige pago de tasas aéreas en Río Hato: Si no quieren pagar, ‘son unos runchos’

    Katiuska Hernández
    Mulino acelerará concesiones de tres aeropuertos del interior y exige pago de tasas aéreas en Río Hato: Si no quieren pagar, ‘son unos runchos’
    El aeropuerto Scarlett Martínez en Rio Hato.

    El Gobierno acelerará el proceso de concesión de tres de los aeropuertos del interior del país para que se concreten antes de que finalice este año. Uno de los modelos es que se concesiones a un mismo operador las tres terminales aéreas.

    La concesión sería para los aeropuertos Enrique Adolfo Jiménez de Colón, Enrique Malek en David, Chiriquí y el aeropuerto de Río Hato, Scarlett Martínez.

    Así lo anunció el presidente José Raúl Mulino en el convesatorio semanal, al indicar que espera concluir este proceso antes del 31 de diciembre, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad aérea y la competitividad del país.

    “Espero concluir antes del 31 de diciembre todo el proceso para las concesiones de los otros tres aeropuertos, Río Hato, David y Colón, cada uno en su modalidad y utilidad correspondiente”, afirmó el mandatario.

    Entre enero y agosto de este año, el aeropuerto de David movilizó 205,922 pasajeros, el de Río Hato proceso a 47,773 pasajeros y el de Colón solamente movilizó a 177 personas.

    Mulino acelerará concesiones de tres aeropuertos del interior y exige pago de tasas aéreas en Río Hato: Si no quieren pagar, ‘son unos runchos’
    Aeropuerto Internacional Enrique Malek

    Crece el movimiento de pasajeros en Tocumen

    Mulino destacó además el crecimiento sostenido del aeropuerto internacional de Tocumen, que ya supera los 15 millones de pasajeros entre enero y septiembre, un aumento del 8% respecto al mismo período de 2024.

    Indicó que solo en septiembre se registraron 13,556 operaciones aéreas, lo que representa un incremento del 9% frente al mismo mes del año anterior.

    “Seguimos trabajando para que ese aeropuerto sea una plataforma clave para la competitividad del país y está siendo sometido a consultorías internacionales con ese propósito”, expresó el presidente.

    Llamado a pagar la tasa en Río Hato

    Durante su intervención, Mulino también se refirió al incumplimiento del pago de la tasa aeroportuaria por parte de algunas aeronaves privadas que operan en el aeropuerto de Río Hato, Scarlett Martínez.

    “En el aeropuerto de Río Hato hay aviones privados que se niegan a pagar la tasa aeroportuaria para aterrizar y usar el aeropuerto. Le dije al gerente de ese aeropuerto que, por orden mía, cobre la tasa, que además es una guayaba: 30 y pico de dólares”, dijo el mandatario.

    El presidente calificó de “runchos” a los dueños de aviones privados que evaden el pago, subrayando que ningún usuario está exento de cumplir con las tarifas establecidas.

    “Yo tengo un avión que vale 2 o 3 millones de dólares y no quiero pagar 30 dólares por aterrizar ahí, soy un runcho. Así que a esos runchos van a tener que pagar la tasa aeroportuaria de Río Hato como corresponde”, enfatizó.

    Mulino aclaró que la medida no busca afectar la aviación privada, sino garantizar el cumplimiento de las normas.

    “No es que vamos a desaparecer la aviación privada, como dicen apenas uno toca a alguien sagrado. Van a tener que pagar su tasa como cualquiera no runcho”, añadió.

    La orden de cobro está en vigor desde esta semana, según confirmó el propio mandatario.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Minuto a Minuto: Panamá 1-1 Surinam, termina el partido. Leer más
    • El Estado todavía no recibe regalías por la exportación del concentrado de cobre, porque espera un informe de Minera Panamá: Moltó. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más