Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en Tokio el inicio del proceso de desarrollo y construcción de un gasoducto por el Canal de Panamá.

El mandatario panameño, quien se encuentra de gira oficial en Japón, participó en un foro empresarial en el que estuvieron presentes más de 30 compañías japonesas. Estuvo acompañado por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales.

Mulino explicó que este proyecto forma parte del nuevo corredor energético que impulsará el Canal de Panamá y será una de las mayores inversiones en la historia de la vía interoceánica, con un impacto económico y social positivo para el país.

De acuerdo con un comunicado oficial, el mandatario explicó que el gasoducto generará más de 6,500 empleos en la etapa de construcción y alrededor de 9,600 en la fase operativa.

Asimismo, aportará ingresos al Estado por 160 millones de dólares durante la construcción y más de 1,500 millones de dólares anuales en operación. El valor agregado a la economía se estima en 590 millones de dólares anuales en la construcción y cerca de 2,700 millones de dólares anuales en operación.

“El gasoducto que hoy anunciamos es una apuesta estratégica de Panamá para seguir siendo un país clave en la economía global, generando desarrollo para los panameños y garantizando la sostenibilidad y competitividad del Canal de Panamá”, afirmó el presidente.

Por su parte, el administrador Vásquez informó que la Junta Directiva del Canal ya otorgó la autorización para iniciar el proceso de selección de concesionario. Este comprenderá tres etapas: precalificación de interesados, interacción y diálogo con los precalificados, y selección final del concesionario.

La precalificación de empresas interesadas comenzará este año, mientras que la adjudicación definitiva se prevé para el cuarto trimestre de 2026.

El gasoducto forma parte de la estrategia de diversificación de ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá, que busca ampliar la oferta de servicios, incrementar la capacidad de movimiento de carga sin requerir más agua y consolidar a Panamá como un punto estratégico para el comercio mundial.

Dentro de esa estrategia también se contempla el desarrollo de un hub logístico intermodal, que incluirá terminales de trasbordo de contenedores, áreas de almacenamiento y una carretera que conectará desde el Puente Centenario hasta el Puente Atlántico por la ribera oeste del Canal. Los primeros proyectos serán la construcción de un puerto de trasbordo en Corozal y otro en Isla Telfers.

La visita oficial de Mulino a Japón se desarrolla entre el 2 y el 6 de septiembre, en las ciudades de Tokio y Osaka. Se trata de su decimocuarta salida internacional desde que asumió la presidencia en julio de 2024.