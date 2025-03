Mulino anuncia el inicio de conversaciones internas sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso

El Gobierno Nacional comenzará a discutir internamente la situación de la mina de cobre en Donoso, según anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal de este jueves 20 de marzo.

La decisión surge luego de que Cobre Panamá, filial de First Quantum, instruyera a sus abogados a reunirse con el equipo jurídico del gobierno panameño y suspender los procesos legales relacionados con la clausura de la mina.

“El lunes tengo la primera reunión de nuestro equipo para abordar más concretamente algunas ideas que hemos ido esbozando con el tiempo en relación con el tema minero”, informó Mulino, dejando claro que la minería es un asunto prioritario para su administración.

Sin embargo, el presidente precisó que los arbitrajes aún no han sido suspendidos, lo que impide la posibilidad de negociaciones formales. “No hemos sido notificados de la suspensión de los arbitrajes. Hasta que no seamos notificados, no habrá conversaciones formales”, enfatizó.

Impacto económico y reunión con Camipa

Mulino también adelantó que en los próximos días sostendrá una reunión con la Cámara Minera de Panamá (Camipa) para abordar la situación de los proveedores afectados por el cierre de la mina.

“Tengo que administrar un país. Ustedes saben, porque lo han reportado, el impacto económico del cierre de esta mina”, afirmó.

Las operaciones de Cobre Panamá representaban el 4.8% del PIB del país y el 75% de sus exportaciones. Mulino respaldó sus declaraciones con cifras sobre las repercusiones económicas de la paralización de la actividad minera. “Ayer vi cifras, y estamos hablando de 780 millones de dólares en impuestos directos. Otra barbaridad con el Seguro Social”, subrayó.

Además, destacó que los empleos generados por la mina eran de alto nivel salarial, lo que significaba una contribución importante para el fisco y la seguridad social.

En medio de su intervención, Mulino planteó una interrogante sobre una posible reapertura de la mina y las reacciones que esto podría generar. “¿Con qué criterio puedo yo, como presidente, decirle al país ‘adiós a la mina’? ¿Porque cinco gatos, que no pagan una planilla, no quieren mina?”, cuestionó, sugiriendo que la decisión debe tomarse con base en el interés nacional y no en presiones de grupos específicos.

Cabe recordar que el 28 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato Ley No. 406, anulando así la concesión otorgada a Minera Panamá S.A., filial de First Quantum, para la explotación de la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón.